«Ламборгини» — у малолеток, а ипотека — у рабочих. Как блогеры с 50 млн злят всю страну Оглавление Gensухa: из съёмной квартиры в Lamborghini Валя Карнавал: долги по налогам при Lamborghini Одна песня — один Rolls-Royce Maybach в 16. Даже без прав Парень из Тольятти, скопивший автопарк за 1 млн долларов «Подарок» Крида: Lamborghini, который разорит семью В России появились новые нувориши: вчерашние школьники зарабатывают миллионы на стримах и в соцсетях, спуская деньги на дорогие спорткары, бренды и элитный отдых. Откуда они взялись и чем владеют в свои юные годы? 15 октября, 21:20 Заработали миллионы, не вставая с дивана. Шокирующий образ жизни новых русских блогеров. Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val, julia.gavrilina, gensyxa

Кажется, в последние годы всемирно известные премиальные марки, такие как Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Maybach и прочие, перестают быть признаком аристократии. Их покупатель стремительно молодеет, и теперь подобные авто воспринимаются скорее как дорогие игрушки юных блогеров, чем атрибут old money.

Юные тиктокеры, стримеры, инстаграмщики швыряются богатством с экранов гаджетов в российских обывателей, пока те «трубят» на работе «от звонка до звонка». Они не встают в шесть утра, чтобы на городском транспорте успеть к началу рабочего дня. Для них автомобиль — часть имиджа «новейших русских».

Gensухa: из съёмной квартиры в Lamborghini

Наталья Бердникова. Фото © Telegram / gensyxa

На днях 26-летняя блогерша Наталья Бердникова, известная в сети как Gensуха, приобрела новенький премиальный кроссовер Lamborghini Urus стоимостью 50 млн рублей. Из покупки девушка устроила целое онлайн-шоу, транслируя его в режиме реального времени сразу на нескольких площадках.

Наталья Бердникова — одна из самых популярных российских стримерш, известная активным присутствием на Twitch и в социальных сетях. Недавно она вошла в список самых узнаваемых девушек-стримеров России по версии сразу нескольких медиаплощадок.

Gensуха родилась под Ижевском, в пгт Игра, в не самой благополучной семье. В школе девочка училась хорошо, но дальше неё образование не пошло — в 2017 году увлеклась стримингом и блогингом, и о техникумах или институтах речь уже не шла. Зарабатывала на своём умении играть в компьютерные игры — собирала донаты. Позже перешла на «разговорный жанр» и рекламные интеграции.

Год назад в одном из подкастов Бердникова похвасталась, что зарабатывает от 5 млн рублей в месяц. Теперь её жизнь состоит из блогерских тусовок, съёмок, поездок и деловых встреч. А недавно девушка ещё запела и сняла клип в Париже. Набор активностей настолько стандартный, что кажется, будто бы каждый более-менее успешный блогер обязан спеть хотя бы одну песню.

До недавнего времени жившая на съёмной квартире в высотке у станции метро «Беговая», Gensуха по Москве гоняла на паркетнике Porsche Macan S. Похоже, из него барышня уже выросла. Lamborghini Urus — это, похоже, новое мерило успеха среди блогеров.

Валя Карнавал: долги по налогам при Lamborghini

Кроме Бердниковой обладательницей Lamborghini Urus является, например, видеоблогерша, тиктокер, а позже и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова).

Валентина Карнаухова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val

Стране она стала известна после конфликта с певицей Ларисой Долиной в эфире одного из телешоу. Звезда сцены обвинила начинающую коллегу в том, что та ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты и при этом претендует на музыкальные лавры.

Впрочем, конфликт, кажется, сыграл блогерше только на руку — дискуссия, развернувшаяся вокруг Карнавал на всех медиаплощадках, лишь увеличила её узнаваемость и расширила фан-базу.

Сейчас 23-летняя звезда TikTok стала одним из самых популярных блогеров в России. На Карнавал подписано около 30 млн человек, её песни попадают в топ-чарты, а сама она ведёт шоу на Первом канале. После этого её автопарк стал пополняться элитными экземплярами.

До недавнего времени блогерша ездила с личным водителем на покрашенном в розовый, «заряженном» гелике Mercedes-AMG G 63, который она купила за 20 миллионов рублей. Позже к нему добавились оранжевый кабриолет BMW и, наконец, кислотно-зелёный Lamborghini Urus.

Забавно, что не жалеющая денег на дорогие игрушки Валя Карнавал регулярно имеет проблемы с налоговой. Прямо сейчас артистке-миллионерше грозит возбуждение исполнительного производства и блокировка банковских счетов из-за долга перед ФНС в 352 тысячи рублей.

Одна песня — один Rolls-Royce

23-летняя подруга Карнавал — блогер Юлия Гаврилина. В соцсетях она дебютировала как певица в 2020 году, исполнив хит «Жу-жу», в то время она встречалась с беглым тиктокером Даней Милохиным.

Юлия Гаврилина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia.gavrilina

Спустя год Гаврилина уже участвовала в шоу «Звёзды в Африке», а также в шоу «Блогеры и дороги», ещё через два снималась в главных ролях в одном из российских сериалов.

Блогерша — владелица новенького Rolls-Royce Wraith, который она приобрела ещё в 2021 году за 30 млн рублей.

— Большая машина для маленькой девочки. Это очень важная и серьёзная покупка в моей жизни, — сообщила она своим фанатам.

Maybach в 16. Даже без прав

Ещё одна звезда соцсетей даже не может сесть за руль из-за своего возраста. Школьнице из Энгельса Милане Некрасовой всего 16 лет, и она уже купила себе Mercedes-Maybach стоимостью около 20 млн рублей.

Милана Некрасова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milana_nekrasova_

Блогерскую карьеру она начала в 2018 году в возрасте 10 лет. Сначала это были скетчи, танцы и липсинк. А спустя два года девушка запела — записала песню и сняла клип «Розовое небо» в партнёрстве с блогером Дианой DiStory. В 2022 году снялась в кино, в 2023 году запустила шоу «Топ» в одной из соцсетей, а год спустя порадовала себя машиной.

Машина, правда, не новая, это Maybach S 450 2019 года выпуска. Впрочем, машины представительского класса и сейчас стоят весьма приличных денег. До своего 18-летия блогерша планирует нанимать водителя.

Парень из Тольятти, скопивший автопарк за 1 млн долларов

26-летний блогер из Тольятти Динат Гумеров может похвастаться целым парком машин общей стоимостью более 1 млн долларов. Как и его коллеги, парень утверждает, что вырос в небогатой семье, а добиться успеха смог благодаря проекту «Бизнес-молодость» нынешнего фигуранта уголовного дела инфоцыгана Аяза Шабутдинова.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dinat_official

Свою первую «электричку» — BMW i8 — Гумеров купил в 18 лет. Теперь их несколько, кроме них есть Rolls-Royce, который он выиграл у беглого блогера Гусейна Гасанова, несколько дорогих мотоциклов BMW, большой дом и квартира в Москве.

Впрочем, скорее всего, семья Гумерова не так проста, как хочет представить блогер. В одном из интервью он проговорился, что его отец — тренер по боксу и в его доме часто появлялись люди, «живущие по понятиям».

«Подарок» Крида: Lamborghini, который разорит семью

На днях 15-летней девушке из Астрахани недавно очень «повезло» — она выиграла элитный Lamborghini Urus, который разыгрывал в одном из своих стримов певец Егор Крид. В своё время артист приобрёл премиальный кроссовер и рассказывал, что воплотил свою мечту. Впрочем, похоже, мечта радовала его недолго, и таким экстравагантным способом у звезды возникло решение от него избавиться.

Впрочем, радость победительницы розыгрыша оказалась недолгой — теперь её многодетная семья должна будет выплатить за Lamborghini около 4 млн рублей в качестве налога. В следующем году родители Марии Хадыровой должны будут подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог за доход, полученный дочерью в этом.

Авторы Евгений Кузнецов