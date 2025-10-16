Лучший курс осени. Какой рекорд установит рубль на следующей неделе Оглавление Лучший курс осени. Какой рекорд установит рубль на следующей неделе Какой курс валют ожидается на следующей неделе На этой неделе курс рубля стал стремительно укрепляться, обновляя один максимум за другим. Экономисты рассказали, насколько устойчивой будет эта тенденция. Какие события повлияют на курс доллара с 20 октября, чем запомнится следующая неделя и сколько будет стоить рубль. 15 октября, 21:41 На следующей неделе курс рубля может установить новый рекорд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Рубль продолжает заметно укрепляться. Он отыгрывает потери на нереализовавшихся, излишне оптимистичных ожиданиях по ключевой ставке в сентябре. Риторика Центробанка остаётся достаточно жёсткой, ставки в экономике по-прежнему высокие по историческим меркам, а импорт не демонстрирует стремительного восстановления. Правда, тут сказывается разовый фактор в виде падения спроса со стороны импортёров в отношении закупок из Китая, где с 1-го по 8 октября были выходные праздничные дни. Так видит ситуацию на рынке ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева

— Рубль быстро вернулся на уровни конца лета, иностранные валюты обнулили весь осенний рост. Доллар вновь ниже 80, евро уже под 93, юань вблизи 11. Причины — фискальное ужесточение и рост налогов, риски разгона инфляции и высокая вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ. Это факторы за рубль. Как раз в следующую пятницу регулятор может сохранить ставку на 17%, и на валютном рынке отыгрывают этот кейс заранее. Тем не менее дно, кажется, уже близко. Волатильность может в моменте продавить курсы и пониже, но среднесрочно ожидается разворот вверх, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Рубль продолжает укрепляться, несмотря на напряжённый геополитический фон и снижение мировых цен на нефть. Ощутим дисбаланс между комфортным предложением иностранных валют и подавленным спросом на них. Также рынок перестраивает свои ожидания по ключевой ставке, теперь нормализация денежно-кредитной политики займёт больше времени, это фундаментальный фактор за рубль. Кроме того, на будущей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, что обычно придаёт рублю сил. Об этом рассказал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

Экономисты продолжают следить также за историей с шатдауном Правительства США и американо-китайскими торговыми переговорами. Прекращение шатдауна и признаки смягчения торговой напряжённости поддержат позиции доллара на мировом рынке, что косвенно может увеличить давление на рубль и котировки сырья.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда ключевых триггеров. В фокусе останутся решения и сигналы Банка России по ставке от 24 октября, динамика мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, а также внешнеполитический фон. Существенное влияние может оказать платёжный баланс: если экспортные поступления начнут снижаться, давление на рубль усилится. Не исключены и колебания, связанные со спекулятивной активностью. Особенно при новостных изменениях внешнего фона. Такое мнение высказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

— Рубль укрепляется на фоне стабилизации цен на нефть и снижения импорта, а значит, баланс внешней торговли снова играет в пользу российской валюты. Однако по мере охлаждения экономики спрос на рубль может снизиться — и к концу года динамика, скорее всего, станет нейтральной, — отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Какой курс валют ожидается на следующей неделе

Наталия Пырьева считает, что потенциал укрепления рубля в краткосрочной перспективе может быть исчерпан и национальная валюта продолжит консолидацию в диапазоне 79–83 рублей за доллар США с движением в направлении 85 рублей за доллар США к концу осени.

— На следующей неделе ключевым событием для рынка станет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что ставка останется без изменений — на уровне 17%. Это нейтральный для рубля исход. В случае если регулятор снизит ставку, то рубль может несколько ослабнуть, — добавила Наталия Пырьева.

Александр Бахтин отметил, что валютный рынок остается низколиквидным, «тонким», на нём сдвинуть курс на 2–3 рубля могут даже единичные крупные сделки с валютой. Не будет удивительным, если в моменте курс окажется продавлен к 76–77, а затем мы увидим стремительное возвращение к 80–82. В целом же на будущей неделе он ждёт движения курсов на уровне 78–81 рубль за доллар, 91–94 рублей за евро, 10,9 – 11,2 рубля за юань.

— Базовый сценарий на ближайшую неделю предполагает консолидацию или умеренное ослабление российской валюты после укрепления. Диапазон по доллару может сложиться в пределах 79,5 – 82,5 рубля в зависимости от внешней конъюнктуры и риторики ЦБ. По евро курс, вероятно, удержится в районе 92–94 рубля, по юаню — около 11 рублей или немного выше, — добавила Гаянэ Замалеева.

До заседания Центробанка 24 октября рынок будет чувствителен к любым сигналам регулятора о дальнейшей ставочной политике. Сохранится влияние налогового периода, который продолжит поддерживать рубль, но низкие нефтяные котировки и колебания на сырьевых рынках будут сдерживающим фактором. В базовом сценарии прогнозируется боковое движение: доллар — в диапазоне 78–82 рубля, евро — 89–94, юань — около 11,0 – 11,3. Это предполагает умеренную волатильность без резких скачков. Такой прогноз сделал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Алексей Лоссан считает, что на предстоящей неделе юань может продолжить восстановление. Ожидается, что рост спроса со стороны экспортёров будет способствовать возвращению китайской валюты к диапазону 11,5 – 11,7 рубля за юань. Доллар будет колебаться в районе отметок 82,5 – 84 рубля, евро — 96–98 рублей.

— До конца октября курс доллара останется в диапазоне 79–84 рубля, юаня — 11,3 – 11,9 рубля. Текущее укрепление рубля, безусловно, приятный факт, но стоит понимать его временный характер. К концу года возможна коррекция в районе 86–88 рублей за доллар в связи с сезонным ростом корпоративных и потребительских расходов, а также эффектом от предыдущих снижений ключевой ставки, — считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

