Аэропорты Мюнхена, Берлина и Варшавы сообщают о сбое в навигации

Ряд европейских аэропортов столкнулись с временной недоступностью системы спутниковой навигации EGNOS, которая используется для точного захода на посадку. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

По его данным, сбои зафиксированы в аэропортах Мюнхена, Берлина, Копенгагена, Варшавы, Риги, Таллина, Вильнюса и Стокгольма.

«Во всех случаях отмечается, что система недоступна для захода на посадку по курсовому радиомаяку с вертикальным наведением до 10:10 по всемирному времени (13:10 мск) 17 октября», — уточнил собеседник агентства.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) — это европейская система, улучшающая точность сигналов GPS и Galileo. Она используется для обеспечения безопасности и точного наведения при посадке самолётов.

Ранее авиационные службы ряда стран, включая Болгарию, Финляндию, Швецию, Литву, Латвию и Эстонию, также предупреждали о возможных помехах в работе GPS. Экипажи воздушных судов, входящих в воздушное пространство этих стран, просят сообщать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступления некорректных данных.

Причины масштабных сбоев в системах навигации пока не названы.