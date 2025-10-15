Украинские СМИ сообщили о полёте ракеты в направлении Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Украинские военные заявили, что зафиксировали полёт ракеты в сторону Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«На Киев летит ракета, сообщают воздушные силы», — говорится в публикации.
По данным столичных Telegram-каналов, в это время в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы системы оповещения.
Официальных комментариев от властей Украины о типе ракеты и возможных последствиях пуска на данный момент не поступало.
