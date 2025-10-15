В Туве жители испугались «грибовидного» облака после взрыва

Жители Тывы сообщили о мощном взрыве и огромном столбе дыма в форме гриба, который поднялся над Кызылом. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Подъём».

На кадрах видно, как над горизонтом поднимается огненно-серое облако, напоминающее гриб после взрыва. Очевидцы рассказали, что громкий звук был слышен во многих районах Кызыла и соседних населённых пунктах. Некоторые предположили, что произошёл взрыв метеорита или начались боевые действия.

Однако, как выяснило издание, происшествие не связано с чрезвычайными ситуациями. В региональном управлении МЧС уточнили, что взрыв был частью плановых горных работ, которые проводила Тувинская горнорудная компания на территории Кызылского района.

Спасатели подчеркнули, что угрозы для населения нет, а за ходом взрывных работ ведётся контроль со стороны профильных служб.