Зеленский назначил первого военного омбудсмена Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым военным омбудсменом страны Ольгу Решетилову (Кобылинскую). Ранее она занимала должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

В настоящий момент продолжается работа по созданию отдельного Офиса военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военных, ветеранов и их родственников, а также контролем за условиями службы и социальной поддержкой участников боевых действий.

Должность военного омбудсмена — относительно новая для Украины, но её аналоги существуют во многих странах, где армия играет значимую роль, а вопросы прав военнослужащих и ветеранов требуют отдельного контроля.

В Европе институт военного омбудсмена появился после Второй мировой войны. Одной из первых стран стала Германия, где ещё в 1959 году был создан Wehrbeauftragter des Bundestages — парламентский уполномоченный по делам вооружённых сил. Он действует независимо от правительства и имеет право расследовать жалобы солдат, контролировать соблюдение прав и проверять условия службы в бундесвере.

В Норвегии и Дании аналогичные должности появились в 1950–1960-х годах, а затем модель распространилась и на другие страны Европы. Например, в Швеции военный омбудсмен входит в структуру общего института омбудсменов, но имеет отдельную юрисдикцию по делам армии и обороны.

В США нет отдельного военного омбудсмена, однако его функции выполняют несколько структур — в частности, Inspector General of the Department of Defense (генеральный инспектор Пентагона), который рассматривает обращения военнослужащих, а также система Military Advocates внутри каждой из армейских ветвей. Кроме того, действуют независимые организации ветеранов, имеющие право направлять запросы в Конгресс.

В Канаде действует Office of the National Defence and Canadian Forces Ombudsman, созданный в 1998 году. Его задача — защищать права военнослужащих, резервистов и их семей, а также следить за соблюдением норм этики и гуманитарного права.