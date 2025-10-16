Сектор Газа
16 октября, 09:51

Рамзан Кадыров награждён орденом «Группа войск в Германии»

Обложка © Life.ru

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учреждённым Союзом ветеранов одноимённого военного объединения. Об этом сообщил парламент республики в своём Telegram-канале.

Награду Кадырову вручил глава ветеранской организации Антон Терентьев. Вместе с ним орден получил председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев.

Орден «Группа войск в Германии» является внутренней наградой ветеранского объединения, созданного бывшими военнослужащими, служившими в ГДР и объединённой Германии. Повод для награждения в сообщении не уточняется, а на официальном сайте Союза ветеранов нет опубликованного положения о критериях вручения ордена.

Советская группа войск в Германии дислоцировалась на территории страны с 1945 по 1994 годы. В её составе находилось до полумиллиона военнослужащих, размещённых в более чем 700 гарнизонах. После вывода войск значительная часть имущества осталась в ФРГ, а процесс возвращения контингента, по воспоминаниям последнего командующего Матвея Бурлакова, проходил в спешке и сопровождался социальными трудностями для военных.

Награды Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров за годы своей политической и общественной деятельности получил большое количество наград — как государственных, так и ведомственных и общественных.

Главные среди них — Герой Российской Федерации (2004 год, за «мужество и героизм при восстановлении мира и гражданского согласия в Чеченской Республике») и Герой Чеченской Республики. Он также имеет несколько орденов — в том числе Орден Мужества, Орден Почёта, Орден Дружбы, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медали Министерства обороны и МВД России.

В последние годы глава Чечни неоднократно награждался также религиозными орденами — например, за вклад в развитие ислама и укрепление межконфессионального мира. Среди них орден «Аль-Фахр» и медаль имени пророка Мухаммеда, вручённые духовными лидерами мусульманских стран.

