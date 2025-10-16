Жильцов съёмных квартир придётся зарегистрировать. Когда это необходимо и чем опасно Оглавление Когда нужно делать временную регистрацию жильцу, а когда она не требуется Какие штрафы грозят собственникам жилья и нанимателям за отсутствие регистрации Жильцы съёмных квартир стали чаще поднимать вопрос о том, чтобы собственник сделал им временную регистрацию. В большинстве случаев это требование оправданно. Когда собственник должен зарегистрировать нанимателя, когда имеет право отказать и за что можно получить штраф? 16 октября, 11:45 Юристы рассказали, когда необходимо сделать жильцам временную регистрацию в съёмной квартире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crime Art

Регистрация жильца по месту пребывания необходима при совпадении следующих факторов одновременно: человек не имеет регистрации по месту жительства в данном субъекте РФ; договор найма заключён более чем на 90 дней; наниматели не являются супругами, детьми (в том числе усыновлёнными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сёстрами, бабушками, дедушками или внуками собственника, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

— Очень важный момент — это именно регион, в котором зарегистрирован наниматель. Например, человек снимает квартиру в том же городе, где зарегистрирован. Допустим, молодые люди зарегистрированы в квартире родителей и решили снять жильё в своём же городе, чтобы жить отдельно. В этом случае наймодатель регистрировать своих жильцов не обязан. И совершенно другая ситуация, когда человек приехал из другого субъекта Федерации. Тут стоит отметить, что Москва и Московская область — это разные субъекты Федерации. Если квартиру снимает человек с московской постоянной регистрацией, то дополнительно делать ему временную в съёмной квартире в Москве не нужно. Если же у жильца регистрация подмосковная, то это потребуется, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Тут также стоит обратить внимание и на срок, на который человек снимает жильё. Временная регистрация жителям других субъектов Федерации необходима, если они снимают жильё более чем на 90 дней.

— Временная регистрация — это официальная процедура, которая позволяет человеку быть зарегистрированным по адресу временного проживания (ст. 20 Жилищного кодекса РФ). Для арендаторов она может быть необходима в случаях при оформлении документов в государственных органах, открытии банковских счетов, получении медицинской помощи, а также для подтверждения места проживания в некоторых юридических ситуациях (Федеральный закон № 5242-1, ст. 5–6). Для иностранных граждан регистрация обязательна, если они проживают в квартире более семи рабочих дней, и собственник обязан уведомить органы миграционного учёта (ФЗ № 109, ст. 5–6), — рассказала председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнёры» Надежда Швырева.

Она отметила, что при обычной, разовой регистрации жильца риски для собственника минимальны. Главное — правильно оформить договор аренды, указать условия временной регистрации и согласовать с арендатором сроки пребывания. Также стоит помнить, что согласие собственника на регистрацию необходимо по закону (Жилищный кодекс РФ, ст. 70). Временная регистрация полезна для арендатора и не создаёт проблем для собственника, если соблюдены требования закона. Особенно если жилец — иностранный гражданин.

Евгений Корнеев рассказал, что за отсутствие регистрации собственники и наниматели несут административную ответственность по ч. 1 и ч. 2 ст. 19.15.1 КоАП. Она предусматривает штраф для граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; для нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от 2000 до 5000 рублей; для юридических лиц — от 250 000 до 750 000 рублей.

— Для Москвы и Санкт-Петербурга действует штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; для нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от 5000 до 7000 рублей; а для юридических лиц — от 300 000 до 800 000 рублей. Если регистрация фиктивная, то есть её делают людям, которые не намерены проживать по адресу регистрации, то собственник может быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 322.2 УК РФ, — добавил Евгений Корнеев.

