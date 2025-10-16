Началось пленарное заседание РЭН с участием Путина

Форум, проходящий с 15 по 17 октября на площадках Манежа и Гостиного Двора, собравший государственных деятелей, руководителей ведущих энергетических корпораций, а также влиятельные научные и экспертные круги, проходит под лозунгом «Создавая энергетику будущего вместе». В рамках официальной программы запланировано проведение свыше 60 содержательных деловых сессий, однако центральным элементом, как и ожидалось, стало пленарное заседание с участием главы государства.