16 октября, 11:19

Началось пленарное заседание РЭН с участием Путина

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ключевое событие российской деловой повестки — пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — было торжественно открыто в московском Манеже при участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Форум, проходящий с 15 по 17 октября на площадках Манежа и Гостиного Двора, собравший государственных деятелей, руководителей ведущих энергетических корпораций, а также влиятельные научные и экспертные круги, проходит под лозунгом «Создавая энергетику будущего вместе». В рамках официальной программы запланировано проведение свыше 60 содержательных деловых сессий, однако центральным элементом, как и ожидалось, стало пленарное заседание с участием главы государства.

