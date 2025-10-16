В зелёных зонах Подмосковья выросла скорость мобильной связи

Посетителям крупных подмосковных парков стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. Они смогут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 200 Мбит/с.

Модернизация мобильной сети прошла в «Парке Малевича» в Одинцовском округе — одной из крупнейших зелёных зон региона площадью 360 гектаров, известной своими арт-объектами. Также инженеры МегаФона обеспечили высокоскоростным интернетом посетителей развлекательного детского парка «Раздолье».

В Балашихе улучшили покрытие в «Пехорке» и Пестовском парке. Ещё одной локацией стал «Парк 30-летия Победы» в Орехово-Зуеве, где проходят городские праздники, спортивные события и семейные фестивали. Теперь даже при высокой нагрузке на сеть посетители этих парков могут пользоваться высокими скоростями мобильного интернета.