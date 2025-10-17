С 1 ноября темпы роста цен на бензин изменятся. За сколько будут продавать топливо на заправках Оглавление Что происходит с ценами на бензин во второй половине октября Какие цены ждать на заправках с 1 ноября Биржевые цены на бензин на этой неделе снова бьют рекорды, но в рознице резких скачков стоимости топлива не зафиксировано. Экономисты рассказали, чего ждут на рынке в ноябре. Сколько будет стоить бензин на АЗС? 16 октября, 21:55 С 1 ноября изменится ситуация на АЗС. Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Что происходит с ценами на бензин во второй половине октября

Биржевая цена бензина марки АИ-92 на торгах 16 октября выросла на 0,04% и установила новый исторический рекорд. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена бензина АИ-92 достигла 74,262 тыс. рублей за тонну.

— Сейчас власти стараются удержать цены на топливо за счёт комплекса мер. В начале октября был продлён топливный демпфер до мая 2026 года, чтобы нефтепереработчики получали компенсации даже на фоне высоких биржевых котировок. Одновременно введены льготы для части зимнего дизеля, сняты акцизы и обнулены пошлины на импорт нефтепродуктов — это создаёт запас прочности на случай перебоев. Кроме того, сохраняются запрет на экспорт бензина и ограничение вывоза дизеля, что должно обезопасить внутренний рынок от дефицита, — рассказал автоэксперт Tamashi Данила Цеплинский.

Благодаря этим шагам резких скачков в рознице не наблюдается. По данным Росстата, на середину октября средняя цена бензина составила 64,8 рубля за литр (АИ-92 — 61,7 рубля, АИ-95 — 66,9 рубля), с начала года рост держится в пределах 11%.

— Ситуация на рынке топлива в России действительно сложная, но в ней есть признаки стабилизации, которые должны успокоить потребителей. Летом и в начале осени мы столкнулись с подорожанием: цены на бензин росли на 3,7% в месяц. Но уже сейчас темпы замедляются, и эксперты сходятся во мнении, что к концу октября ситуация должна нормализоваться. Главная причина была в незапланированных ремонтах нефтезаводов и логистических сложностях — дефицит оказался временным явлением, которое покрывалось за счёт накопленных запасов, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

Какие цены ждать на заправках с 1 ноября

Прогноз на ноябрь выглядит умеренно сдержанным. При сохранении действующих ограничений и демпфера сильного роста не ожидается — вероятно, цены поднимутся в пределах 0–1,5% за месяц. Такое мнение высказал Данила Цеплинский.

— Средний уровень по стране может выйти на 65–66 рублей за литр, АИ-92 будет стоить около 62–63,5 рубля, а АИ-95 — 67–68,5 рубля в зависимости от региона. В случае обострения ситуации правительство готово пойти на дополнительные экспортные ограничения, чтобы не допустить дефицита и обуздать рост цен внутри страны, — добавил Данила Цеплинский.

Алексей Иванов отметил, что на ноябрь и до конца года ожидается умеренный рост цен, уже значительно менее острый. К 1 декабря бензин АИ-95 должен подойти к отметке около 65 рублей за литр в среднем по стране и около 67 рублей в Москве. Это выше инфляции, но это движение предсказуемо и управляемо. Правительство активно регулирует рынок через механизм демпфера и временный запрет экспорта бензина, который, скорее всего, будет продлён до конца октября, но отменён на зиму — так что в ноябре-декабре этот инструмент, вероятно, перестанет действовать.

— Главное для потребителей и бизнеса — понимать, что дефициты, которые мы видели летом, были связаны с объективными сбоями в производстве, а не с какой-то хронической неспособностью системы. Вывод нефтезаводов из ремонтов постепенно восстановит объёмы поставок. Спрос же традиционно снижается, что давит на биржевые котировки. В такой ситуации цены получают естественный потолок: они не могут расти бесконечно. Конечно, остаются факторы риска, но текущая траектория указывает на выход из кризиса, — пояснил Алексей Иванов.

Авторы Нина Важдаева