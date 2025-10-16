98% вузов страны реализуют курс «Основы российской государственности»

Дискуссия «Основы российской государственности. Итоги разработки и внедрения курса» была приурочена к старту третьего года преподавания курса в вузах страны.

«Курс «Основы российской государственности», разработанный по поручению Президента России, направлен на формирование целостного представления о нашей государственности: ее истоках, становлении и развитии. Он основывается на традиционных нравственных ценностях нашего общества и ориентирован на воспитание молодежи и детей новых поколений и уже успешно реализуется в 98% вузов страны», – отметила в начале политолог, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына.

Рассказывать современной молодежи о российских ценностях – особенно важно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова. По ее мнению, на формирование личности сегодня активно влияют цифровая среда и гражданские сообщества. Также значительно возросла роль семьи. В этой системе всем образовательным институтам страны предстоит меняться.

Тенденция развития образования будет связана с тем, что образовательные технологии будут меняться наряду с институциональными действиями, с доверием к роли семьи и НКО. Например, сегодня Российское общество «Знание» играет важнейшую роль в развитии молодежи Любовь Глебова сенатор

Об этапах разработки и внедрения курса рассказал проректор Президентской академии (РАНХиГС), руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Ключевым элементом создания «Основ российской государственности», как подчеркнул эксперт, стала система опорных вузов во всех федеральных округах страны, на базе 11 из которых созданы опорные научно-методические центры. В разработке курса приняли участие более 3,5 тыс. преподавателей. Первоначально были созданы три учебных пособия, затем вузы самостоятельно выпустили еще 12. На данный момент в проект «ДНК России» вовлечено более 13 тыс. преподавателей из 600 вузов страны.

«Курс построен и направлен на систематизацию знаний об основах российской государственности и создание соответствующего образовательного решения в программах высшего профессионального образования. Все программы дополнительного профессионального образования проходили в режиме разработки не только методов преподавания, но и в том числе – компонентов системы знаний. Сейчас мы пришли к единообразию в рамках преподавания курса, а также существенно увеличили исследовательскую составляющую», – рассказал Андрей Полосин.

Такой значимый для всей системы образования проект, как «Основы российской государственности», продолжает активно развиваться, уверена заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова. «Коллеги сами проявляют инициативу, чтобы присоединиться к нему, а это искреннее желание невозможно создать административными методами», – отметила спикер. Ольга Петрова уверена, что деятельность в рамках реализации проекта вышла за пределы вузов, находя отклик в других сферах, что подтверждает растущий запрос на совместную работу.

«Это движение навстречу стало естественным продолжением нашего курса. Следующий шаг — двигаться навстречу друг к другу еще быстрее и интегрировать ценностное мировоззрение. Уже 41 000 преподавателей прошли через наши программы, но мы смотрим дальше. Каждый преподаватель, работающий со студентами, должен понимать задачи, стоящие перед нашей страной», – сказала Ольга Петрова.

«Курс превратился в большой социальный проект – в духе социальной архитектуры», – продолжил дискуссию ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов. По его экспертному мнению, эффект от внедрения «Основ российской государственности» очень разносторонний и уже оказывает влияние на специфику научных исследований, которые проводятся в вузах и научных организациях России.

В этом году было принято решение о проведении дополнительного повышения квалификации для тех, кто уже внутри системы преподавания. На сегодняшний день у нас более 3800 зарегистрировавшихся на онлайн-курс по «Основам российской государственности». Из них уже половина приступила к обучению Николай Промыслов ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН)

Он добавил, что в рамках работы над курсом «Основы российской государственности» ГАУГН в сотрудничестве с Музеем современной истории России разработал цикл музейно-образовательных мероприятий, где каждое занятие состоит из лекционной части и практического занятия для совместной проработки ключевых тем преподавателями и участниками.

После первого года преподавания курса «Основы российской государственности» стала очевидной необходимость его адаптации для педагогических вузов. «Ведь именно эти студенты в будущем будут транслировать мировоззренческие ценности новым поколениям, что требует особого подхода к содержанию программы», – отметил директор Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Дмитрий Ростиславлев. Он рассказал о важности принятия решения о создании специализированного учебно-методического комплекса для будущих педагогов и об итогах такой работы.

Мы использовали результаты социологических исследований – оценки студентов этого курса. И результаты освоения курса показывают положительное отношение: 67% студентов подтвердили, что образ России сформировался, а 80% считают важным, чтобы государство формировало образ будущего Дмитрий Ростиславлев директор Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета (МПГУ)

Завершила обсуждение Антонина Селезнева – доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ. Эксперт уверена: курс «Основы российской государственности» способствует формированию понимания сопряженности судьбы страны и судьбы каждого человека, что приведет к значительному социальному эффекту уже через 10 лет.