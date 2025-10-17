В Москве наградили победителей международного ИТ-чемпионата Стали известны лучшие молодые IT-специалисты в промышленности. Их определили в финале международного соревнования на Российской энергетической неделе. 17 октября, 14:23 Студенты и молодые специалисты получили награды IT-чемпионата. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

В столице состоялся финал ежегодного IT-чемпионата нефтяной отрасли. Это командный конкурс для популяризации цифровых навыков. В нём приняли участие 600 специалистов из России и стран СНГ — сотрудники компаний, студенты и фрилансеры.

Конкурс проходил в несколько этапов: решение задач, хакатоны и разработка бизнес-кейса на тему применения искусственного интеллекта для промышленной автоматизации. Победители получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти».

Участники чемпионата представили идеи, которые пройдут экспертизу в ведущих инженерных центрах компаний ТЭК с перспективой внедрения в бизнес-процессы. Кроме того, разработчики смогут развить свои проекты до полноценных стартапов, подав заявку на участие в акселерационных программах.

— Энергетическая отрасль находится на этапе масштабной цифровой трансформации, и ключевую роль в этом процессе играют молодые специалисты с их прорывными идеями. Подготовка и развитие нового поколения профессионалов — это важнейшая часть реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В рамках этой стратегии мы создаём цифровой двойник ТЭК, и для разработки и работы с такими сложными технологиями нам нужны одарённые IT-специалисты, глубоко понимающие специфику индустрии, — рассказал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

— Реализуя такие проекты, как IT-чемпионат, мы даём возможность талантливым специалистам показать себя, раскрыть свой потенциал и узнать о прикладных задачах, стоящих перед нашей отраслью. Этот конкурс является одним из инструментов для формирования кадрового резерва компании. Так, некоторые финалисты IT-чемпионата прошлых лет сегодня уже успешно работают в «Газпром нефти», а также развивают свои идеи до полноценных проектов в наших акселераторах для стартапов, — отметил председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.

Авторы Валерия Мишина