Песков: Подготовку саммита в Венгрии начнут Рубио и Лавров

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердили намерение провести личную встречу и зафиксировали желание организовать саммит в Венгрии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка пройдет поэтапно: сначала тему начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио — состоятся их созвон и встреча, где стороны обсудят повестку и состав переговорных команд. Песков отметил, что вопросов для согласования много и работа над встречей уже ведется.