Эту комету на орбите Земли не видели 1350 лет, а астролог назвал её предвестником передела мира

21 октября жители Москвы и Подмосковья станут свидетелями редчайшего астрономического события — в небе появится комета C/2025 A6 (Lemmon), которую последний раз наблюдали в 670-х годах нашей эры. Небесное тело пролетит на расстоянии 89 миллионов километров от Земли, и его можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Лучшее время для наблюдения — перед рассветом на северо-востоке и сразу после заката на северо-западе, хотя для детального рассмотрения лучше запастись биноклем.

Но гораздо интереснее астрономических подробностей оказались астрологические параллели — оказывается, появление кометы совпадает с редким планетарным явлением, которое в последний раз происходило именно в те далёкие времена. Мы поговорили с астрологом Борисом Заком о том, какие процессы запускает это космическое совпадение и что ждёт мир в ближайшие годы.

Плутон в Водолее — возвращение через полтора тысячелетия

Астролог объяснил значение кометы, которую не видели с 670 года. Фото © «Шедеврум»

Главная астрологическая особенность момента заключается в том, что сейчас планета Плутон проходит через знак зодиака Водолей, точно так же, как это было в 670-х годах, когда комету видели в последний раз. Для тех, кто далёк от астрологии, поясним: Плутон считается планетой трансформации, разрушения старого и создания нового. А знак зодиака Водолей символизирует свободу, революционные идеи и коллективное сознание. Когда эти две силы соединяются, мир неизбежно меняется — причём не косметически, а фундаментально. Последний раз такое сочетание наблюдалось как раз в VII веке, и тогда карта мира действительно перекраивалась.

70-е годы знаменательны тем, что тогда Плутон, планета трансформации, проходила по знаку Водолея, и сейчас Плутон идёт по Водолею. Если посмотреть на исторические события, то в 670-х имели место восстания, как, например, в Китае, реформации власти, образование новых государств. То есть происходила трансформация миропорядка. Борис Зак Астролог

От VII века до наших дней — история повторяется

Что же именно происходило в 670-х годах? Это была эпоха масштабных потрясений и формирования новых политических реалий. Арабский халифат активно расширялся, завоёвывая новые территории и формируя исламскую цивилизацию в том виде, в котором мы её знаем. В Китае династия Тан переживала период восстаний и внутренних конфликтов, которые в итоге привели к серьёзным реформам. В Европе шло становление раннесредневековых королевств на обломках Римской империи.

Комета из VII века вернулась: что говорят астрологи о переделе мира. Фото © «Шедеврум»

Византия сражалась за выживание, теряя территории под натиском новых сил. Короче говоря, старый мир уходил, а новый только формировался. Причём этот процесс сопровождался войнами, восстаниями и полной перестройкой привычного порядка. И вот теперь, спустя почти полторы тысячи лет, Плутон снова оказался в знаке зодиака Водолей, а в небе появилась та самая комета. Совпадение? Астрологи так не считают. Для них это знак того, что история делает очередной виток и мы находимся на пороге глобальных перемен.

Современный мир на пороге трансформации

Если внимательно посмотреть на происходящее в мире сегодня, параллели с VII веком становятся очевидными. Тогда рушился старый миропорядок, а сейчас мы наблюдаем кризис однополярной системы, которая сложилась после распада СССР. Появляются новые центры силы, старые альянсы трещат по швам, а международные институты теряют былое влияние. Люди по всему миру требуют больше свободы и справедливости, выходят на улицы, устраивают протесты и восстания — точь-в-точь как в те далёкие времена. Государства пытаются удержать контроль, цепляясь за старые правила игры, но волна перемен уже поднялась и остановить её невозможно. Процесс уже запущен, и, независимо от желаний отдельных лидеров или государств, мир будет меняться: вопрос только в том, насколько болезненным окажется этот процесс.

Сегодня мы наблюдаем те же процессы. Мир перестаёт быть однополярным, люди стремятся к большей свободе, а государства, в свою очередь, пытаются всеми силами удержать уже сложившиеся правила игры внутри стран и поменять их на внешнеполитической арене. Но трансформация неизбежна — и, пока Плутон идёт по Водолею, мы будем наблюдать передел мира Борис Зак Астролог

Плутон вышел из ретроградности — ждите активных действий

Редкая комета в небе Москвы: астрологический прогноз на октябрь 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Астрологическая ситуация усложняется ещё и тем, что 14 октября, буквально за неделю до появления кометы, Плутон завершил ретроградное движение и начал двигаться директно. Для непосвящённых поясним: ретроградное движение планеты — это период, когда её влияние как бы уходит вглубь, работает на внутреннем уровне, заставляя переосмысливать и перерабатывать старое. Когда планета выходит из ретроградности и начинает прямое движение, её энергия снова направляется наружу, в активные действия и реализацию планов.

В случае с Плутоном это означает, что трансформационные процессы, которые вызревали в последние месяцы, теперь начнут проявляться во внешнем мире: через конкретные политические решения, экономические шаги и даже военные действия. Астролог Борис Зак приводит в пример недавние заявления и действия политиков, которые как раз совпали с выходом Плутона из ретроградности. Резкие шаги, неожиданные решения, смелые заявления — всё это, по его мнению, прямое следствие активизации трансформационной энергии. И это только начало, потому что, пока Плутон движется по Водолею, мир будет находиться в состоянии постоянной перестройки и переоценки ценностей.

Стоит ли верить астрологическим прогнозам

Скептики, конечно, скажут, что связывать появление кометы и политические события — это натяжка, а астрология вообще не наука. И формально они будут правы: с точки зрения современной науки положение планет не может влиять на человеческие дела. Но вот что интересно: астрологические циклы действительно часто совпадают с историческими поворотными моментами. Может, дело не в мистическом влиянии планет, а в том, что астрология веками изучала закономерности и научилась их замечать?

Плутон в Водолее и комета: какие перемены ждут мир в 2025 году. Фото © «Шедеврум»

Или в коллективном бессознательном, которое реагирует на космические ритмы? А может, просто совпадение? Каждый решает сам, но факт остаётся фактом: мы живём в эпоху масштабных перемен, и появление редкой кометы на фоне уникального планетарного положения добавляет этому моменту символичности. Верить или нет — дело личное, но игнорировать реальные изменения, происходящие в мире, точно не стоит.