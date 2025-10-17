В Аргентине кандидат умер во время дебатов в прямом эфире

66-летний Эрнан Дамиани, кандидат в парламент Аргентины от партии «Радикальный гражданский союз» (UCR), скончался во время участия в политических дебатах, которые транслировались в прямом эфире на YouTube-канале La Casa del Streaming.

Инцидент произошёл всего через несколько минут после начала программы Dólar Blue, где Дамиани обсуждал предстоящие выборы в провинции Мисьонес. Политику внезапно стало плохо — он потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу города Посадас, однако спасти его не удалось. Медики зафиксировали смерть от сердечного приступа.

Эрнан Дамиани занимал заметное место в политической жизни региона. В 1990-х годах он дважды избирался депутатом провинциального парламента, позже стал членом Национального конгресса и в этом году вновь баллотировался на выборах, назначенных на 26 октября.

После трагедии ведущие программы попросили не публиковать кадры момента происшествия, а YouTube удалил оригинальную запись эфира. Губернатор провинции Мисьонес Уго Пассалаква выразил соболезнования, назвав смерть политика «огромным потрясением» и отметив его «твёрдые убеждения и преданность делу».