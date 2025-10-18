Сын узницы лагеря смерти, гангстер и парень без уха: Как из боли родилась культовая группа KISS Оглавление Кошмарное детство KISS: банды, холокост и насмешки из-за уродства Разные кеды и удар током: самые безумные выходки Эйса Фрейли Звёздное дитя, Демон, Кот и Космический Туз: зачем KISS прятались под гримом Логотип, который приняли за нацистский: скандал с символами KISS в Европе Комикс с кровью: самый жуткий пиар-ход KISS На 75-м году ушёл из жизни гитарист оригинального состава культовой глэм-рок-группы KISS Пол Дэниел Фрейли, известный как Эйс Фрейли. Life.ru собрал несколько интересных и даже безумных фактов о легендарном коллективе. 17 октября, 22:01 KISS — чем шокировала «самая горячая группа». Обложка © Gettyimages / Fin Costello

Кошмарное детство KISS: банды, холокост и насмешки из-за уродства

У участников KISS были нелёгкие судьбы. Самого Эйса Фрейли, уроженца нью-йоркского Бронкса, несмотря на его высокий интеллект, исключили из двух средних школ из-за неуспеваемости, а из третьей он ушёл сам. В это время он даже состоял в уличной банде.

Сам музыкант вспоминал: «Я участвовал в сумасшедших драках, мне приставляли пистолеты к голове... Порой я думал, что уже никогда не выберусь из этого. Но мне повезло! Худшее, что когда-либо случалось со мной, это когда мне порезали живот на моём 13-м дне рождения. К счастью, это была неглубокая рана...»

В одном из интервью Фрейли сказал, что музыка в итоге стала его спасением, избавив от негативного влияния.

Один из основателей эпатажной группы, Джин Симмонс, урождённый Хаим Витц, родился в Израиле, где они жили совсем небогато. Его мать, Флора Кляйн, родом из Венгрии, пережила холокост, прошла через Равенсбрюк и Маутхаузен. Когда будущему музыканту было 8 лет, они с мамой перебрались в США к её брату.

Пол Стэнли, ещё один основатель KISS, родился с врождённой аномалией уха, известной как микротия — то есть фактическое отсутствие ушной раковины. Он постоянно сталкивался с насмешками и жестоким отношением со стороны сверстников.

Несмотря на весь ужас, с которым им пришлось столкнуться в детстве, в начале 70-х годов эти ребята объединились, чтобы создать группу, которая совсем скоро изменила лицо рок-музыки.

Группа KISS была основана Полом Стэнли (Стэнли Айзен) и Джином Симмонсом (Хаим Витц) в начале 70-х в Нью-Йорке. Фото © Wikipedia

Разные кеды и удар током: самые безумные выходки Эйса Фрейли

В 1972 году группа Стэнли и Симмонса, уже взявших в барабанщики итальянца из Бруклина Питера Крисса, искала гитариста — и на прослушивание пришёл Фрейли. Его запомнили, потому что он был в кедах разного цвета.

«Вошёл какой-то парень в оранжевых и красных кроссовках, то есть в разных! — вспоминал Джин Симмонс о прослушивании Фрейли. — Я думал, что с улицы зашёл бездомный, но у него была гитара...»

Как потом рассказывал сам Эйс, он не думал об обуви, так как сильно торопился и даже не заметил, что перепутал кроссовки, и обнаружил ошибку уже в дороге.

«Я не волновался, — вспоминал он позже. — Я думал, что выгляжу круто!»

Пол Стэнли в своих воспоминаниях делился, что Эйс часто влипал в необычные ситуации — попадал в аварии, опаздывал на самолёты, однажды получил такой удар бутылкой по голове, что чуть не потерял глаз. Несмотря на всё это, сольный альбом Фрейли 1978 года вышел довольно удачным. А как-то Эйс получил сильный удар током прямо на сцене из-за неправильного подключения гитары — но справился.

Эйс Фрейли — чего вы не знали о Космическом Тузе. Фото © Gettyimages / Roberta Bayley

Звёздное дитя, Демон, Кот и Космический Туз: зачем KISS прятались под гримом

Когда вам говорят о KISS, то в первую очередь вы видите их необычный макияж. Этот фирменный стиль был вдохновлён традиционным японским театром кабуки, где для создания эффектных образов применяется также три цвета.

У каждого участника группы на лице был уникальный узор, отражающий его индивидуальность: например, Пол Стэнли выделялся чёрной звездой, символизирующей его альтер-эго «Звёздное дитя», ударник Питер Крисс выбрал образ кота, Джин Симмонс выходил в облике «Демона» и дышал огнём. Сам же Эйс Фрейли гримировался под «Космического туза», а его гитара испускала искры и дым. На протяжении многих лет группа выходила на сцену исключительно в гриме, и наносили его участники самостоятельно. Однако в начале 1980-х популярность KISS стала падать, Фрейли и Крисс ушли, и группа решила изменить подход и начала выступать без макияжа ради привлечения новой публики и расширения своей фан-базы. Во многом это сработало.

Грим группы KISS — что значит. Фото © Gettyimages / Fin Costello

Логотип, который приняли за нацистский: скандал с символами KISS в Европе

В 1976 году группа отправилась в своё первое зарубежное турне, которое вызвало скандал. В Германии и других странах Европы их обвинили в антисемитизме из-за логотипа группы, в котором присутствовали буквы SS. Эти символы были схожи с эмблемами нацистской организации Schutzstaffel, что вызвало шквал критики.

Логотип был запрещён в Германии, ведь нацистская символика в стране вне закона, и её использование карается штрафом или даже тюрьмой. Несмотря на обвинения, участники группы уверяли, что не имели никакого намерения ассоциировать себя с нацистским режимом. Эйс Фрейли, автор логотипа, утверждал, что при его создании вдохновлялся обычными молниями, и уж точно не нацистами.

Несмотря на свои объяснения, после тура KISS вынуждены были изменить логотип для любого коммерческого использования в Германии, убрав из него спорные элементы, чтобы избежать дальнейших конфликтов.

Позже Джин Симмонс сказал: «Самым смешным было то, что KISS на 50% состоит из евреев».

Джин Симмонс также утверждал, что название группы не имеет никакого отношения к дьяволу, они просто выбрали запоминающееся слово, понятное людям по всему миру.

Тем не менее такие слухи лишь подогревали интерес к KISS, потому участники особо с этим и не боролись. Пол Стэнли позже комментировал ситуацию так: «Это создавало вокруг нас ауру таинственности, а таинственность хорошо продаётся».

Самое забавное, что, несмотря на их «зловещий» имидж, Симмонс изучал в школе при синагоге теологию и ссылался на Библию во время споров с критиками. А сами тексты песен, в основном прославляющие гедонизм, мягко говоря, далеки от тёмных культов.

Дыхание огнём, дым из гитары — каким фишкам KISS до сих пор подражают. Фото © Gettyimages / Chris Walter

В СССР KISS были внесены в чёрные списки как неонацистская группа, которая пропагандирует фашизм и насилие. Пропаганда и журналисты советских газет жёстко разносили американских музыкантов. Группа KISS впервые посетила Россию лишь в 2008 году и дала концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Комикс с кровью: самый жуткий пиар-ход KISS

Для продвижения первого комикса о себе группа KISS использовала крайне необычный и провокационный метод. Все участники коллектива сдали кровь, которая затем была смешана с красными чернилами в типографии, отвечающей за печать выпуска. В результате эта уникальная смесь была использована для печати первого тиража издания A Marvel Comics Super Special!: Kiss. Такой подход привлёк внимание поклонников и стал предметом обсуждения в средствах массовой информации, подчеркнув рок-н-ролльный имидж группы и их любовь к эпатажу.

Такие выходки коллектива позволяли ему быть на слуху и притягивали фанатов, многие из которых уже давно выросли, но не забывают лозунга, с которого начиналось каждое шоу: «Вы хотели лучшего — вы получили лучшее! Самая горячая группа на земле — KISS!»

Авторы Андрей Ананьев