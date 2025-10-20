В пятницу от Центробанка ждут сложное решение. На какой уровень выйдет ключевая ставка?
24 октября Центробанк озвучит решение по ключевой ставке. На этот раз однозначного прогноза у экономистов нет. Варианты могут быть разными, и не исключены сюрпризы. От чего будет зависеть решение ЦБ, какой будет ставка и на что она повлияет?
Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке с 24 октября. Обложка © Life.ru
От чего будет зависеть решение по ключевой ставке 24 октября
На предстоящем заседании Банк России будет принимать решение в условиях высокой неопределённости. С лета регулятор активно снижал ключевую ставку, доведя её до 17% в сентябре. Это поддержало кредитную активность и немного облегчило финансовые условия, однако инфляционные риски остаются повышенными. Так охарактеризовала ситуацию на рынке аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
В октябре инфляция снова немного ускорилась после стабилизации в сентябре. Сыграли роль сезонный рост цен на продукты, активный внутренний спрос, удорожание топлива и локальное ослабление рубля в начале месяца. Плюс ко всему инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.
Гаянэ Замалеева отметила, что ключевым сдерживающим фактором инфляционного давления на данный момент является сильный рубль.
— Мы выделяем два основных сценария по грядущему заседанию. Базовый — продолжение аккуратного снижения ставки на 100 б.п. до 16%, если ЦБ посчитает, что укрепление рубля и предыдущие шаги достаточно стабилизируют ситуацию. Но не исключена и пауза, учитывая октябрьское ускорение инфляции. Вероятность более резкого снижения ставки ниже 16% в текущий момент минимальна, — считает Гаянэ Замалеева.
На решение по ключевой ставке повлияет и динамика кредитования. С одной стороны, рост денежной массы замедлился — с 14,4% на начало сентября до 12,7% на начало октября, что говорит о возможном охлаждении кредитной активности. С другой, объёмы выданных розничных кредитов в сентябре практически не изменились по сравнению с августом и составили около 947 миллиардов рублей, а корпоративное кредитование продолжает расти вблизи верхней границы прогноза ЦБ. Инфляционные ожидания населения также остаются повышенными. На эти моменты обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
— Наиболее вероятным сценарием представляется пауза — сохранение ставки на текущем уровне 17%. Это позволит регулятору оценить накопленный эффект от предыдущих снижений, изучить уточнённые бюджетные проектировки правительства и проанализировать, как развивается ситуация с инфляцией в ключевой период до конца года. При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, но решения будут приниматься аккуратно, в зависимости от экономических данных, — отметил Фёдор Сидоров.
Решение по ключевой ставке не предопределено, и на рынке за неделю до заседания нет твёрдого консенсуса. С одной стороны, рубль укрепился, а экономика значительно замедлилась, маркеры экономической активности и финансовые результаты компаний говорят в пользу осторожного снижения ставки. К примеру, может рассматриваться вариант по -0,5 п.п. в октябре и декабре с жёстким сигналом на первом заседании. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
С другой стороны, монетарная пауза может быть обоснована настораживающей статистикой — годовая инфляция в октябре вернулась к росту, темпы роста зарплат остаются высокими, как и уровень инфляционных ожиданий. Кроме того, регулятор будет учитывать заложенный в бюджете рост НДС и сложный внешний фон.
— Сценарий с сохранением ставки в октябре на 17% выглядит более предпочтительным ещё и по той причине, что сейчас формируются корпоративные бюджеты на будущий год. Сохранение жёсткости может быть необходимо для того, чтобы компании при бизнес-планировании имели сдержанные ожидания по темпам секвестра учётной ставки и реалистично оценивали в своих бюджетах рост фонда оплаты труда, — добавил Александр Бахтин.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров ожидает сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 17%. Он отметил, что Банк России притормозит цикл снижения ставки после всплеска кредитования в июле – августе и разгона инфляции в сентябре. ЦБ будет ждать стабилизации параметров, особенно на фоне данных по бюджетно-налоговой политике. Также сейчас идёт формирование бюджетов компаний. Важно, чтобы компании заложили жёсткие денежно-кредитные условия в бюджеты и повышали фонд оплаты труда умеренно.
— Если посмотреть на инфляцию, то видно, что высокий темп роста цен сохраняется в товарах повседневного пользования, финансируемых текущим доходом. Цены на товары длительного пользования растут темпом 4% уже как три месяца. По мере стабилизации ситуации с кредитованием, переносом НДС в цены и замедлением бюджетных расходов ЦБ сможет позволить снизить ставку в конце года. Ощутимо поможет курс рубля. Сейчас складываются предпосылки для сохранения крепкого рубля до конца текущего года, — добавил Илья Фёдоров.
Что изменится после решения Центробанка по ключевой ставке 24 октября
Решение ЦБ отразится на ставках по вкладам, кредитам и облигациям, а также даст сигнал рынку о траектории монетарной политики до конца года.
— Сохранение ставки на уровне 17% продолжит поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия, необходимые для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году. А для вкладчиков это означает сохранение привлекательных ставок по депозитам. До конца года эксперты ожидают снижения ставки максимум на 1–2 процентных пункта с выходом на 15–16% к декабрю, — добавил Фёдор Сидоров.
Александр Бахтин отметил, что рынок акций уже заложил сохранение монетарной жёсткости, поэтому «мягкий» сюрприз может способствовать росту индекса Мосбиржи, основные бенефициары снижения ставок в экономике — девелоперы и банки.
Курс рубля может нейтрально встретить решение ЦБ, а среднесрочно будет терять позиции как на сезонном повышении спроса на импорт в концовке года, так и на эффекте от реализованных ранее снижений учётной ставки.
— Полагаем, что ставки по вкладам существенно не изменятся, даже если регулятор пойдёт на символическое снижение «ключа» — сберегательные инструменты всё ещё активно востребованы. К тому же в конце года появляются акции и спецпредложения банков. Средняя максимальная ставка по вкладам в банках, входящих в топ-10, вероятно, останется выше 15% до января, — добавил Александр Бахтин.
Существенных изменений в доступности кредитования и ипотеки до конца года он не ждёт при любом раскладе на предстоящем заседании ЦБ. Пока ставки по факту заградительные. Рынок оживёт в будущем году, когда стоимость фондирования опустится хотя бы к 13–14%.