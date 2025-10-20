В пятницу от Центробанка ждут сложное решение. На какой уровень выйдет ключевая ставка? Оглавление От чего будет зависеть решение по ключевой ставке 24 октября Что изменится после решения Центробанка по ключевой ставке 24 октября 24 октября Центробанк озвучит решение по ключевой ставке. На этот раз однозначного прогноза у экономистов нет. Варианты могут быть разными, и не исключены сюрпризы. От чего будет зависеть решение ЦБ, какой будет ставка и на что она повлияет? 19 октября, 21:43 Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке с 24 октября. Обложка © Life.ru

От чего будет зависеть решение по ключевой ставке 24 октября

На предстоящем заседании Банк России будет принимать решение в условиях высокой неопределённости. С лета регулятор активно снижал ключевую ставку, доведя её до 17% в сентябре. Это поддержало кредитную активность и немного облегчило финансовые условия, однако инфляционные риски остаются повышенными. Так охарактеризовала ситуацию на рынке аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

В октябре инфляция снова немного ускорилась после стабилизации в сентябре. Сыграли роль сезонный рост цен на продукты, активный внутренний спрос, удорожание топлива и локальное ослабление рубля в начале месяца. Плюс ко всему инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.

Гаянэ Замалеева отметила, что ключевым сдерживающим фактором инфляционного давления на данный момент является сильный рубль.

— Мы выделяем два основных сценария по грядущему заседанию. Базовый — продолжение аккуратного снижения ставки на 100 б.п. до 16%, если ЦБ посчитает, что укрепление рубля и предыдущие шаги достаточно стабилизируют ситуацию. Но не исключена и пауза, учитывая октябрьское ускорение инфляции. Вероятность более резкого снижения ставки ниже 16% в текущий момент минимальна, — считает Гаянэ Замалеева.

На решение по ключевой ставке повлияет и динамика кредитования. С одной стороны, рост денежной массы замедлился — с 14,4% на начало сентября до 12,7% на начало октября, что говорит о возможном охлаждении кредитной активности. С другой, объёмы выданных розничных кредитов в сентябре практически не изменились по сравнению с августом и составили около 947 миллиардов рублей, а корпоративное кредитование продолжает расти вблизи верхней границы прогноза ЦБ. Инфляционные ожидания населения также остаются повышенными. На эти моменты обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Наиболее вероятным сценарием представляется пауза — сохранение ставки на текущем уровне 17%. Это позволит регулятору оценить накопленный эффект от предыдущих снижений, изучить уточнённые бюджетные проектировки правительства и проанализировать, как развивается ситуация с инфляцией в ключевой период до конца года. При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, но решения будут приниматься аккуратно, в зависимости от экономических данных, — отметил Фёдор Сидоров.

Решение по ключевой ставке не предопределено, и на рынке за неделю до заседания нет твёрдого консенсуса. С одной стороны, рубль укрепился, а экономика значительно замедлилась, маркеры экономической активности и финансовые результаты компаний говорят в пользу осторожного снижения ставки. К примеру, может рассматриваться вариант по -0,5 п.п. в октябре и декабре с жёстким сигналом на первом заседании. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

С другой стороны, монетарная пауза может быть обоснована настораживающей статистикой — годовая инфляция в октябре вернулась к росту, темпы роста зарплат остаются высокими, как и уровень инфляционных ожиданий. Кроме того, регулятор будет учитывать заложенный в бюджете рост НДС и сложный внешний фон.

— Сценарий с сохранением ставки в октябре на 17% выглядит более предпочтительным ещё и по той причине, что сейчас формируются корпоративные бюджеты на будущий год. Сохранение жёсткости может быть необходимо для того, чтобы компании при бизнес-планировании имели сдержанные ожидания по темпам секвестра учётной ставки и реалистично оценивали в своих бюджетах рост фонда оплаты труда, — добавил Александр Бахтин.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров ожидает сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 17%. Он отметил, что Банк России притормозит цикл снижения ставки после всплеска кредитования в июле – августе и разгона инфляции в сентябре. ЦБ будет ждать стабилизации параметров, особенно на фоне данных по бюджетно-налоговой политике. Также сейчас идёт формирование бюджетов компаний. Важно, чтобы компании заложили жёсткие денежно-кредитные условия в бюджеты и повышали фонд оплаты труда умеренно.

— Если посмотреть на инфляцию, то видно, что высокий темп роста цен сохраняется в товарах повседневного пользования, финансируемых текущим доходом. Цены на товары длительного пользования растут темпом 4% уже как три месяца. По мере стабилизации ситуации с кредитованием, переносом НДС в цены и замедлением бюджетных расходов ЦБ сможет позволить снизить ставку в конце года. Ощутимо поможет курс рубля. Сейчас складываются предпосылки для сохранения крепкого рубля до конца текущего года, — добавил Илья Фёдоров.

Что изменится после решения Центробанка по ключевой ставке 24 октября

Решение ЦБ отразится на ставках по вкладам, кредитам и облигациям, а также даст сигнал рынку о траектории монетарной политики до конца года.

— Сохранение ставки на уровне 17% продолжит поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия, необходимые для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году. А для вкладчиков это означает сохранение привлекательных ставок по депозитам. До конца года эксперты ожидают снижения ставки максимум на 1–2 процентных пункта с выходом на 15–16% к декабрю, — добавил Фёдор Сидоров.

Александр Бахтин отметил, что рынок акций уже заложил сохранение монетарной жёсткости, поэтому «мягкий» сюрприз может способствовать росту индекса Мосбиржи, основные бенефициары снижения ставок в экономике — девелоперы и банки.

Курс рубля может нейтрально встретить решение ЦБ, а среднесрочно будет терять позиции как на сезонном повышении спроса на импорт в концовке года, так и на эффекте от реализованных ранее снижений учётной ставки.

— Полагаем, что ставки по вкладам существенно не изменятся, даже если регулятор пойдёт на символическое снижение «ключа» — сберегательные инструменты всё ещё активно востребованы. К тому же в конце года появляются акции и спецпредложения банков. Средняя максимальная ставка по вкладам в банках, входящих в топ-10, вероятно, останется выше 15% до января, — добавил Александр Бахтин.

Существенных изменений в доступности кредитования и ипотеки до конца года он не ждёт при любом раскладе на предстоящем заседании ЦБ. Пока ставки по факту заградительные. Рынок оживёт в будущем году, когда стоимость фондирования опустится хотя бы к 13–14%.

Авторы Нина Важдаева