С 1 января вступает в силу новый порядок получения доплат к пенсии. Что ждёт получателей Начислять доплаты к пенсии с 1 января 2026 года будут иначе. Кроме того, изменится размер ряда выплат. Какие новшества ждут пенсионеров и что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя? С 1 января изменится начисление доплат к пенсиям.

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 января 2026 года начнут делать региональную доплату к пенсии по всей стране. Все субъекты РФ приняли решение о передаче этой выплаты в ведение СФР. Единственным исключением стала Москва. Столица продолжит назначать доплату самостоятельно.

— Пенсионеры будут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате вместе с пенсией. Больше не нужно будет отслеживать поступления из разных источников. Не требуется и подавать какие-либо документы для оформления выплаты, — пояснили в СФР.

На данный момент Социальный фонд выплачивает федеральную доплату к пенсии в 59 субъектах Федерации. В 30 жители пока ещё получают региональную доплату от органов социальной защиты. С 1 января обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат одного окна и начнут предоставляться по единому стандарту.

— Устанавливают социальную доплату в том случае, если доходы пенсионера ниже прожиточного минимума. В регионе, где прожиточный минимум меньше федерального, доплату назначает СФР. Если прожиточный минимум выше, то её делают органы социальной защиты населения, — пояснили в СФР.

Возьмём пример Москвы. В 2025 году прожиточный минимум пенсионера составляет 17 897 рублей, тогда как общероссийский — 15 250 рублей. Следовательно, в столице назначается региональная доплата к пенсии. Если же взять, допустим, Орловскую область, то там прожиточный минимум — 14 183 рубля. Значит, он меньше общероссийского. Соответственно соцдоплату пенсионерам делает Социальный фонд.

— С 1 января также ожидается плановая индексация страховых пенсий. Она проходит ежегодно. Кроме того, будет и целый ряд региональных индексаций. Например, уже стало известно, что пенсионерам в Москве сделают прибавку к социальным выплатам на 6%. Это предусмотрено в проекте городского бюджета на 2026–2028 годы, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 января 2026 года пенсии планируют повысить сразу на 7,6%, что выше уровня инфляции. В результате в среднем страховые пенсии вырастут почти на 2000 рублей.

– Важно учесть, что размер прибавки к пенсии зависит от уровня инфляции. Если она по итогам 2025 года окажется выше ожидаемой, то проведут повторную индексацию. Кстати, так уже было в начале этого года, — отметила Елена Кузнецова.

Напомним, что страховые пенсии бывают трёх видов. Первый — по старости. Это самый распространённый вид. Второй — по инвалидности. Третий — по случаю потери кормильца. Кроме того, у пенсионеров есть возможность получить выплаты из средств пенсионных накоплений. Предоставляют их в виде срочной или единовременной пенсионной выплаты, а также в виде накопительной пенсии.

Авторы Нина Важдаева