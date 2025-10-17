Российский боец Джаконда накрыл собой гранату, спас товарищей и выжил

Боец российской армии с позывным Джаконда, сражавшийся в зоне специальной военной операции, спас своих товарищей, накрыв собой гранату, брошенную противником. Историю его подвига рассказал 17 октября командир подразделения из Дагестана с позывным Азик в интервью RT.

Инцидент произошёл в 2023 году во время боёв под Макаровкой в Донецкой Народной Республике. Восемь российских военнослужащих оказались в окружении и вели бой из окопа. Противник попытался уничтожить их гранатами.

«Первую гранату я сумел выбросить, а вторая упала рядом с Джакондой. Он тут же сел на неё и приказал всем ложиться», — рассказал Азик.

От взрыва боец получил тяжёлые ранения, но остался жив. Его товарищи были контужены и задеты осколками, однако смогли выйти из окружения и эвакуировать Джаконду. Врачи сумели сохранить ему жизнь, хотя он остался инвалидом.

По словам сослуживцев, герой родом из Краснодарского края, его зовут Евгений.

«Мы обязаны ему жизнью. Теперь воюем и за себя, и за него», — отметил командир.