Дети знаменитостей, с кем и врагов не надо. Что несут про страну отпрыски великих родителей Оглавление Дочь Хазанова: «Год варварства» Политолог и учитель латыни. Куратор иноагентов из Вильнюса Сын Ширвиндта: Почему он не поддержал Крым Они родились в России в звёздных семействах, жили в роскоши, получили хорошее образование, родители берегли их от проблем. Однако затем многие выбрали Запад, забыв всё добро. Теперь они огрызаются на Россию. О каких звездных отпрысках идёт речь? 19 октября, 21:20

Дочь Хазанова: «Год варварства»

Российский юморист и худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, недавно отметившийся масштабной распродажей собственного имущества в России на сумму более 700 млн рублей и регулярно живущий в Латвии в своих юрмальских апартаментах стоимостью около 60 млн рублей, воспитал дочь Алису. Ей уже 50.

Застенчивый интеллигент на сцене, в жизни артист, похоже, отличается характером авторитарным и имеет значительное влияние на отпрыска. По слухам, Хазанов не единожды портил жизнь дочери, разводя её с любимыми мужчинами. Особенно досталось некогда популярному певцу Данко, претендовавшему на руку Алисы. Его, если верить таблоидам, властный папаша назвал «нулём» и «ничтожеством», после чего отправил дочь подальше от «нищеброда» — в Израиль — одуматься и прийти в себя.

В отличие от большинства беглых коллег-иноагентов, Геннадий Хазанов осторожен в словах и по поводу событий на Украине высказывается двояко. Недавно он попал в скандал, процитировав русского писателя Льва Толстого. Артист в частности напомнил две фразы: «Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей» и «Патриотизм есть рабство (для народа. — Прим. Life.ru)». Кажется, таким витиеватым образом юморист аккуратно намекнул на тему своего отношения к СВО и Западу.

Геннадий Хазанов с дочерью Алисой. Фото © ТАСС / Алексей Панциков

Алиса Хазанова — актриса, сценарист и режиссёр — уже давно живёт в Лондоне, играет в европейских театрах и поливает родину отборными помоями.

— Год войны. Год варварства жестокости предательств и обесчеловечивания, — лишь одна запись в её аккаунте в соцсетях, посвящённая годовщине начала СВО (пунктуация авторская).

Например, в Берлине Хазанова играет в постановке – аналоге запрещённого в России за пропаганду терроризма спектакля Евгении Беркович** и Светланы Петрийчук**. Напомним, обе «авторки» летом прошлого года были осуждены по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма.

В рамках этого же спектакля Алиса читает стихи, в которых «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о России», и с удовольствием раздаёт интервью западным изданиям.

Политолог и учитель латыни. Куратор иноагентов из Вильнюса

У сбежавшего в Литву главного Кощея России Александра Филиппенко есть две дочери. Старшая — 44-летняя Мария — работала сначала в школе учителем латинского и немецкого языков, а позже старшим преподавателем на кафедре немецкого языка в НИУ ВШЭ — Высшей школе экономики, которую уже давно называют самым либеральным вузом страны и обителью пятой колонны.

Александр Филиппенко с дочерью Александрой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashk_f

Младшая дочь — Александра — выпускница МГИМО, кандидат наук, эксперт по внутренней политике США и старший научный сотрудник Института США и Канады РАН. Того самого, директор которого — Валерий Гарбузов — недавно написал большую статью о глобальном доминировании США в мире, об «имперских комплексах» России и царящей в ней «атмосфере псевдопатриотического безумства». После этого директора, разумеется, уволили, а разные беглые иноагенты — политологи и журналисты — немедленно подняли волну, что увольнение, дескать, ознаменовало «гибель экспертной интеллигенции» в России.

После начала СВО в 2022 году 38-летняя Александра уехала из России в Литву — именно к ней в Вильнюс позже и приехал отец. Она политический обозреватель «независимых российских, украинских и международных СМИ», в том числе телеканалов «Дождь»*, France24, Current Time, FreeДом, «Радио Свобода»*, TRT World и «Живой гвоздь» (бывшее "Эхо Москвы»).

Сын Ширвиндта: Почему он не поддержал Крым

Покойный знаменитый актёр, режиссёр, сценарист, юморист, педагог и писатель Александр Ширвиндт отличался взвешенной пророссийской позицией. После «крымской весны» 2014 года он высказывался за общность России и Украины и призывал не делить, а объединять.

— Я невпускаемый… А за что? Потому что я поехал в Севастополь — замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я — сволочь. Вот из-за книголюбов Севастополя я и не могу приехать на родину родителей, — горячился маэстро в одном из интервью. — Крым ваш или Крым наш? Но Крым — мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нём вырос, в нём жил, я на Украине снимался в семи картинах.

Зато его сын Михаил, получивший благодаря отцу всё, что имеет, Россию не жалует. Причём, похоже, с юности, когда ещё в СССР он едва не стал фигурантом уголовного дела после того, как сорвал государственный флаг с архитектурного института. Лишь статус и связи отца помогли ему остаться на свободе. Его лишь отчислили из знаменитой Щуки, куда Ширвиндта-младшего взяли по блату. В этом отпрыск маэстро признавался сам, причём совершенно не стыдясь этого факта.

Михаил Ширвиндт. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

С 2014 года он принципиально не посещал Крым и с гордостью рассказывал, что заманить его не удалось даже денежными проектами.

— Мне предложили благословлять Крым во всех его проявлениях — я сказал: всё, нет, хватит, — хвастался Михаил Ширвиндт.

Позже он публично защищал русофобствующую артистку Лию Ахеджакову, назвав тех, кто осудил её заискивание перед Западом, «чернью».

— Для меня чернь — это люди, у которых душа чёрная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения, — заявлял шоумен.

Сегодня у Михаила Ширвиндта трое детей и пятеро внуков.

*Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. **Внесены в перечень террористов и экстремистов.

