Второе дыхание «Дубравы», космический корабль и «русский ниндзя»: Как преобразили Куркино и Хорошёво-Мнёвники

В северо-западных районах Москвы — Хорошёво-Мнёвники и Куркино — провели масштабное благоустройство. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сердце Куркина: Новая жизнь парка «Дубрава»

В Куркине преобразили парк «Дубрава». Детские игровые зоны получили современное оборудование. Также для ребят разных возрастов создали комфортные площадки, где установили канатные комплексы, качели, батуты и развивающие панели.

Кроме того, в парке обновили площадки для волейбола и баскетбола. Их оснастили зрительскими трибунами и столами для настольного тенниса. Воркаут-зону на Родионовской улице у дома 10 дополнили силовыми тренажёрами с навесами и регулируемой нагрузкой. Возле дома 14 появилась полоса препятствий в стиле «русский ниндзя» с боксёрской грушей и турниками. Для велосипедистов проложили удобную дорожку.

Особую атмосферу парку «Дубрава» придаёт пруд, берега которого теперь обрамляет настил с полукруглыми лавочками. Аналогичные дорожки-настилы протянулись по всей территории парка. Дополняют инфраструктуру зона отдыха с лежаками, деревянная горка для зимних забав и отреставрированный сухой фонтан.

Появились новые пространства для активного и спокойного отдыха и на жилых улицах — Родионовской, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе. Например, у дома 18, корпус 1 на Родионовской построили универсальную спортивную площадку. Рядом с ней поставили уютную крытую беседку, где можно восстановить силы после тренировки.

Для детей обустроили две игровые зоны. На одной из них установили комплекс с канатными элементами и мини-скалодромом, а также паутинку. Там же смонтировали большие качели-балансиры, качели-гнёзда и песочницу. На другой площадке, во дворе дома 18, корпус 2, построили просторный игровой городок. В его составе — разнообразные горки, переходы и канатный комплекс для лазания.

Со стороны Захарьинской улицы появилась зона тихого отдыха. Лавочки отгородили живой изгородью, что создаёт атмосферу для чтения и спокойного отдыха. А на Соловьиной Роще, между домами 9 и 11, обустроили зелёную зону со скамейками и парковыми диванами, защищёнными навесами.

Хорошёво-Мнёвники: Акцент на спорте, отдыхе и детском досуге

В районе Хорошёво-Мнёвники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Для любителей спорта здесь установили силовые тренажёры, комплексы для воркаута с турниками и элементы для развития координации и ловкости. В сквере поставили удобные лавочки с навесами, а для прогулок, бега и скандинавской ходьбы обновили дорожки.

Для детей в сквере построили песочный городок, игровой комплекс в виде космического корабля с горкой и канатной лестницей, а также карусели, качели-балансиры и пружинные качалки. Территорию оборудовали современным освещением и озеленили: обновили газон и высадили новые деревья.