Энергетика для нового города: Как Москва переходит к цифровой эре

Москва прошла несколько этапов развития экономики и перешла на новый этап. Пять лет назад город вступил в фазу активного роста потребления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это связано не только с объёмами ввода недвижимости, но и с электрификацией транспорта. В Москве, например, 90% общественного транспорта — это электрический транспорт. Это связано с переводом частных автомобилей на электрические автомобили тоже в значительной степени», — отметил градоначальник на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Энергокомплекс Москвы — самый мощный в России и один из ведущих в мировом масштабе. Его возможности превосходят энергосистемы многих крупных городов и целых стран. В последние годы благодаря последовательной модернизации в столицу пришли новейшие цифровые технологии. Эти инновации помогли сделать городскую инфраструктуру более энергоэффективной и экологичной, обеспечив стабильное энергоснабжение всем потребителям.

Мэр Москвы заявил, что цифровая экономика открывает новые горизонты. Рост энергопотребления со стороны IT-сектора он назвал закономерным следствием технологического прорыва и показателем востребованности цифровых сервисов. Чтобы удовлетворить растущие потребности, город уже начал разрабатывать новую энергетическую стратегию.

К примеру, планируются масштабные инвестиции в развитие энергетики. Средства пойдут на модернизацию сетевого комплекса и строительство новых энергоблоков, включая атомные, гидро- и тепловые станции. Эти меры гарантируют Москве надёжное энергоснабжение на десятилетия вперёд.

В столице особое внимание уделяют повышению энергоэффективности. Программа реновации уже дала возможность почти вдвое улучшить энергоэффективность домов. А умные технологии освещения помогают экономить до 30% электроэнергии, одновременно делая городские улицы светлее.

Одним из самых значимых проектов стала разработка единой цифровой платформы при поддержке ведущих энергокомпаний. Эта система объединит все процессы — от генерации энергии до каждого дома — и снабдит потребителей ресурсами по справедливой цене.

Стратегической целью столицы — создать максимально прозрачную и технологичную систему, которая обеспечит Москву энергией для роста. Городские власти видят перспективы в объединении усилий с бизнесом для решения этой задачи.