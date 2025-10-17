Взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке (Башкортостан), сообщает Mash. Предварительно, есть пострадавшие.

По данным телеграм-канала, авария произошла на нитроузле предприятия. На видео попал момент взрыва — от детонации около домов сработали сигнализации машин.

Взрыв произошёл на химическом заводе в Стерлитамаке. Видео © Mash

Информация уточняется.