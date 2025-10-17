Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 15:25

Взрыв произошёл на химическом заводе в Стерлитамаке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке (Башкортостан), сообщает Mash. Предварительно, есть пострадавшие.

По данным телеграм-канала, авария произошла на нитроузле предприятия. На видео попал момент взрыва — от детонации около домов сработали сигнализации машин.

Взрыв произошёл на химическом заводе в Стерлитамаке. Видео © Mash

Информация уточняется.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar