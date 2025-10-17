Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия RT
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр для на празднование 20-летия телеканала RT, передаёт корреспондент Life.ru.
Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия RT. Видео © Life.ru
На мероприятии главе государства представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Президент России лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами телеканала. Во время беседы глава государства выслушал рассказы военнослужащих об боевом опыте и условиях прохождения службы. Мероприятие прошло в торжественной обстановке при участии руководства телеканала и почётных гостей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что Владимир Путин примет участие в праздничном мероприятии.
