Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия RT

На мероприятии главе государства представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Президент России лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами телеканала. Во время беседы глава государства выслушал рассказы военнослужащих об боевом опыте и условиях прохождения службы. Мероприятие прошло в торжественной обстановке при участии руководства телеканала и почётных гостей.