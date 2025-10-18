Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 03:46

Росавиация сообщила о снятии ограничений ещё в трёх аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов.

В период действия ограничений два самолёта, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, работают расчёты ПВО
В Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, работают расчёты ПВО

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили девять беспилотников в Воронеже и двух районах Воронежской области. Утром 18 октября была отменена угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
  • Тамбовская область
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar