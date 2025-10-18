Росавиация сообщила о снятии ограничений ещё в трёх аэропортах России
Обложка © Life.ru
Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов.
В период действия ограничений два самолёта, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород, были перенаправлены на запасные аэродромы.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили девять беспилотников в Воронеже и двух районах Воронежской области. Утром 18 октября была отменена угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
