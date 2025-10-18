Сектор Газа
Регион
18 октября, 07:33

Четыре дрона ВСУ атаковали подстанцию в Вешкайме Ульяновской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В ночь на 18 октября подстанция в Ульяновской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Об этом сообщил Центр управления регионом (ЦУР).

«По официальным данным, в ночь с 17 на 18 октября атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырёх БПЛА произошли два взрыва», — говорится в сообщении.

ЦУР сообщает, что жертв нет, пожар потушен, работа подстанции восстановлена, и электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Ряд населённых пунктов Белгородской области остался без света после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что над Сочи прозвучала серия взрывов. В городе была активирована система ПВО. Местные жители рассказали о примерно трёх взрывах, услышанных в воздушном пространстве Адлера.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
