В форме и зимой и летом: Какие возможности для круглогодичного спорта появятся у москвичей

Москва продолжит формировать инфраструктуру для здоровья и активного досуга жителей. В 2026 году на развитие физкультуры и спорта выделят 173,3 миллиарда рублей, сообщил мэр Сергей Собянин.

На эти деньги откроют новые секции в шаговой доступности. Каждый сможет найти подходящий вариант — независимо от возраста и уровня подготовки.

В течение года на главных московских площадках пройдут масштабные спортивные фестивали и праздники, которые станут рекордными по числу участников и продолжительности. В их основе — уже анонсированные события: забеги, велозаезды, триатлоны и другие соревнования, которые помогут новичкам комфортно начать вести активный образ жизни. Кроме того, для всех желающих проведут яркие и доступные события без сложных регистраций и специальных справок. Такой открытый формат привлечёт ещё больше людей к регулярным занятиям.

Москва — столица бега

Учитывая, что город за последние годы превратился в столицу любительского бега, календарь массовых забегов продолжит расширяться. Сегодня желающим доступны старты на любой вкус: классические марафоны, спринты, эстафеты, ночные и красочные беговые шоу, а также соревнования под выступления уличных музыкантов. При этом сами мероприятия становятся доступнее: организаторы упростили регистрацию, а получить необходимую медицинскую справку часто можно прямо перед началом состязаний.

Город как стадион: спорт выходит на улицы

Спортивные события всё чаще выходят за стены специализированных объектов — на улицы, набережные, в парки, скверы и дворы, превращаясь в неотъемлемую часть городской жизни. Их принимают центральные улицы и площади, набережные Москвы-реки и Яузы.

Массовые мероприятия в столице планируют устраивать еженедельно. По прогнозам, ежегодно они будут привлекать более семи миллионов участников и зрителей. Такой подход поможет жителям любого возраста сделать физическую активность постоянной привычкой.

Фото © Пресс-служба Департамента спорта Москвы

Спорт с юных лет: инвестиции в будущее поколение

Одновременно в столице создают все условия для развития юных атлетов. В 35 учреждениях Департамента спорта 3,5 тысячи тренеров обучают 94,6 тысячи детей по 92 различным дисциплинам. 2817 юных москвичей (среди них 197 ребят, занимающихся адаптивными видами) входят в юниорские и юношеские сборные России (15% от всего состава). Среди ключевых направлений работы с молодёжью:

Создание обширной сети секций с выбором из более чем 90 направлений;

Рост числа детских спортивных мероприятий, чтобы количество участников достигло 200 тысяч к 2028 году;

Подготовка более четырёх тысяч тренеров за три года;

Поддержка одарённых детей;

Помощь родителям в выборе секции для ребёнка через специальное тестирование с пяти лет.

Этот подход помогает воспитать здоровое и патриотичное поколение.

Новые горизонты: от «Лужников» до «Крылатского»

На строительство, ремонт и модернизацию спортивных объектов в 2026 году выделят 92,9 миллиарда рублей. С 2011 по 2024 год построили свыше 200 комплексов, а до 2028 года возведут ещё более 150 всесезонных сооружений, большинство из которых создадут быстрым способом за счёт инвесторов.

Сейчас в олимпийском комплексе «Лужники» восстанавливают Дворец спорта для хоккейного клуба «Спартак» и строят падел-центр. Одновременно идёт масштабное благоустройство территории, которое превратит «Лужники» в важное общественное пространство, где физическая активность станет одной из форм досуга. Здесь появится первый в столице мультимедийный каток, фонтан с большой зеркальной водной гладью, гастропарк, скейт-парк, уникальный всесезонный беговой трек на верхнем уровне Большой спортивной арены с иммерсивными технологиями и панорамой города, а также тематические детские площадки. Проект намерены закончить до 2028 года.

Помимо этого планируют благоустроить территорию Гребного канала, где проведут капитальный ремонт объектов Олимпиады-80, приведут в порядок набережную, проложат новые беговые, веломаршруты и лыжную трассу с искусственным снегом зимой. Этот проект станет частью масштабного обновления всего кластера «Крылатское».

Продолжается и программа капремонта районных спортивных объектов, она затронет 159 сооружений до 2030 года. Сейчас работы завершили на 18 из них, ещё 21 обновляют, а 68 приведут в порядок в ближайшие три года. Единый стиль всех площадок поможет жителям легко их узнавать.

Москва в движении: 365 дней в году