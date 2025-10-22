Пространство заботы: Сеть центров женского здоровья охватит всю Москву

В Москве расширят сеть центров женского здоровья, которые работают по новому стандарту амбулаторной помощи. Эти клиники предоставляют пациенткам полный комплекс лечебных и диагностических процедур. Здесь женщины могут планировать беременность, наблюдаться до самых родов и получать квалифицированную помощь медиков в любом возрасте. Первые из них открылись в разных районах столицы, например в Можайском на базе ГКБ № 67, в Щербинке в ММКЦ «Коммунарка» и в районе Нагатинский Затон в ГКБ имени С.С. Юдина.

Всего в Москве работают 13 таких центров, причём восемь из них начали приём в этом году. График работы удобен для всех — двери клиник открыты семь дней в неделю.

Новый московский стандарт гарантирует в каждом центре:

Слаженное взаимодействие между поликлиникой и стационаром. Благодаря этому пациентка попадёт в нужный роддом, перинатальный или многопрофильный центр, а её здоровье будет вести одна команда специалистов.

между поликлиникой и стационаром. Благодаря этому пациентка попадёт в нужный роддом, перинатальный или многопрофильный центр, а её здоровье будет вести одна команда специалистов. Единое техническое оснащение . В клиниках можно пройти полную диагностику: УЗИ, маммографию, скрининг плода и другие высокоточные исследования.

. В клиниках можно пройти полную диагностику: УЗИ, маммографию, скрининг плода и другие высокоточные исследования. Единые требования по подбору кадров. Приём ведут врачи разных специальностей: акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи и психологи.

Приём ведут врачи разных специальностей: акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи и психологи. Современные методы профилактики и лечения заболеваний. Специалисты выявляют онкологию на ранних стадиях, лечат бесплодие, заболевания шейки матки и доброкачественные новообразования молочной железы.

профилактики и лечения заболеваний. Специалисты выявляют онкологию на ранних стадиях, лечат бесплодие, заболевания шейки матки и доброкачественные новообразования молочной железы. Удобные цифровые сервисы. Вся информация о приёмах, анализах, результатах обследований и назначениях собрана в электронной медицинской карте. Женские консультации и центры здоровья объединила платформа ЕМИАС, она перевела в цифру все основные процессы — от ведения протоколов до направления.

Вся информация о приёмах, анализах, результатах обследований и назначениях собрана в электронной медицинской карте. Женские консультации и центры здоровья объединила платформа ЕМИАС, она перевела в цифру все основные процессы — от ведения протоколов до направления. Комфортную и тактичную атмосферу. В медучреждениях создали уютные условия, которые сохраняют приватность и берегут личное пространство каждой женщины.

Здесь созданы все условия для ведения беременности. Программа сопровождения построена на принципах максимального удобства и включает современную диагностику, а также консультации узких специалистов. Кроме того, центры специализируются на помощи при бесплодии и других сложных диагнозах.