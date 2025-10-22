Новая эра медицины: В Москве представили проект больницы будущего

В Москве возводят новый многопрофильный комплекс для ведущего столичного стационара — МКНИЦ «Больница № 52». Ход работ проверил мэр Сергей Собянин.

«Должен сказать, что 52-я больница оказала, конечно, огромную услугу во время ковида, огромную помощь горожанам и стране в целом, являясь, по сути дела, научно-практическим центром по борьбе с этой инфекцией. Вообще, коллектив клиники — один из самых лучших, но материальная база этой больницы, я думаю, одна из самых худших вообще в городе. По сравнению с тем, что там делается сегодня, новые корпуса строятся, реконструируются», — отметил мэр.

Новый объект займёт более 80 тысяч квадратных метров. Это поможет расчистить площадку от устаревших построек, которые не соответствуют современным медицинским и технологическим стандартам, и благоустроить территорию.

Архитектура здоровья: как устроен медицинский мегаполис

В лечебно-диагностическом комплексе больницы № 52 соберут всё необходимое для оказания высокотехнологичной помощи, включая сложнейшие направления: трансплантацию органов, кардиологию и нефрологию.

Особое внимание уделят планировке здания. Все перемещения персонала станут оптимальными и эффективными. Для пациентов, их родственников и сотрудников создадут комфортные условия и безбарьерную среду. Работы намерены завершить в 2027 году.

В десятиэтажном корпусе (с учётом подземного уровня) развернут свыше 600 коек и откроют несколько подразделений:

нефрологию ;

; терапевтический блок (терапия, эндокринология, пульмонология, аллергология, кардиология, ревматология);

(терапия, эндокринология, пульмонология, аллергология, кардиология, ревматология); хирургический блок (сосудистая хирургия, трансплантация почки, а также стационары кратковременного пребывания: урология, хирургия, офтальмология, оториноларингология и гинекология);

(сосудистая хирургия, трансплантация почки, а также стационары кратковременного пребывания: урология, хирургия, офтальмология, оториноларингология и гинекология); родильное отделение с приёмным, родовым и послеродовым блоками, отделением патологии беременности, операционной и палатами для совместного пребывания мам с новорождёнными;

с приёмным, родовым и послеродовым блоками, отделением патологии беременности, операционной и палатами для совместного пребывания мам с новорождёнными; операционный блок с универсальными и малыми операционными;

с универсальными и малыми операционными; реанимационный комплекс для взрослых, новорождённых, беременных и рожениц, а также центр ЭКМО;

для взрослых, новорождённых, беременных и рожениц, а также центр ЭКМО; дневной стационар (аллергология-иммунология, нефрология, ревматология, пульмонология, кардиология);

(аллергология-иммунология, нефрология, ревматология, пульмонология, кардиология); отделение гемодиализа ;

; диагностический блок (лучевая, функциональная и эндоскопическая диагностики, УЗИ);

(лучевая, функциональная и эндоскопическая диагностики, УЗИ); амбулаторный центр с кабинетами врачей-специалистов.

Для всех посетителей и сотрудников сделают удобное пространство: зоны для общения с врачами, переговорные, места для отдыха, аптеку и кафе. Для маломобильных граждан организуют безбарьерную среду: установят поручни, лифты, сделают удобные залы для ожидания, разместят тактильную навигацию и установят туалеты с кнопкой вызова.

Строительство закончено уже на 20%. Рабочие завершили котлован и теперь возводят монолитный каркас и наружные стены.

МКНИЦ «Больница № 52» — один из крупнейших многопрофильных стационаров города. Его главные корпуса находятся в районе Щукино, на Пехотной улице. В структуру учреждения также входят родильный дом и шесть женских консультаций в разных районах столицы.

Директор центра Марьяна Лысенко отметила, что медицина будущего должна сочетать передовые технологии, включая искусственный интеллект и новое оборудование, с ощущением домашнего уюта. Особенно это важно сейчас, когда всё чаще применяют амбулаторные методики, и люди, даже находясь в клинике непродолжительный период, должны чувствовать себя комфортно.

Сейчас в больнице развёрнуто 820 коек, около 80 из которых — реанимационные. Всего в ней трудится три тысячи человек, включая 857 врачей.

Формула здоровья: исследовательский хаб столичной медицины

Специалисты клиники вместе с учёными из десяти медицинских вузов и одного НИИ ведут исследования по 26 темам. Они регулярно публикуют статьи в ведущих научных журналах, в том числе с высоким индексом цитирования. Только в 2024 году опубликовано 245 научных работ. Современный комплекс даст возможность врачам выйти на новый уровень в оказании высокотехнологичной помощи, особенно в таких сложных областях, как трансплантология, кардиология и нефрология.

В больнице № 52 выполняют более 50 исследований с участием 48 сертифицированных специалистов. Ключевые направления — аллергология, кардиология, нефрология и другие. В 2024 году сотрудники получили семь патентов на медицинские изобретения.

В прошлом году специалисты провели более 658 тысяч амбулаторных приёмов и оказали стационарную помощь 78 тысячам пациентов. Они сделали около 35 тысяч операций, из которых 5,6 тысячи — высокотехнологичные. С 2020 года клиника активно обновляет оборудование: было закуплено более 2,6 тысячи единиц техники, включая современные аппараты КТ, МРТ, ангиографы и эндоскопические системы экспертного класса.

Центры особых возможностей: когда важен узкий специалист

В больнице работает несколько уникальных подразделений:

Межокружной нефрологический центр (открыт в 2023 году): Ежегодно проводит более 50 000 консультаций.

С 2022 года работает теленефроцентр для дистанционного наблюдения 500+ пациентов с болезнями почек.

В марте 2024 года начало работу отделение трансплантации органов. Межокружной ревматологический центр (открыт в 2023 году): Применяет инновационную биологическую терапию.

В 2024 году помог более 56 000 пациентам. Научно-практический центр аллергологии и иммунологии: Единственный в Москве специализируется на врождённых иммунодефицитах.

Имеет международный статус GA2LEN-центра (престижная международная сертификация в области аллергологии). Другие ключевые подразделения: Гематологическая служба — одна из старейших в городе, ежегодно заготавливает 15,5 тонны крови (база из 20 000 доноров).

— одна из старейших в городе, ежегодно заготавливает 15,5 тонны крови (база из 20 000 доноров). Центр ЭКМО — работает восемь лет, оснащён 12 аппаратами, консультирует клиники по всему городу.

— работает восемь лет, оснащён 12 аппаратами, консультирует клиники по всему городу. Отделение лечения хронической боли — первое в России (открыто в 2019 году), помогает 2500 пациентам в год.

Будущее медицины Москвы: что построят в столице до 2030 года

Правительство столицы ставит задачу обеспечить жителей качественной и доступной помощью. Для этого ежегодно возводят и обновляют сотни тысяч квадратных метров медицинских площадей. Эти современные медицинские учреждения — важная часть обновлённой системы здравоохранения города.

До 2030 года в Москве появится сеть «больниц будущего». По плану построят 32 новых корпуса и отремонтируют 116 существующих. Уже готовы 21 здание и 73 обновлённых объекта. Среди них — «Коммунарка», инфекционная больница № 1, шесть флагманских центров на базе крупнейших клиник, центр имени А.С. Логинова и новый комплекс ДГКБ святого Владимира.