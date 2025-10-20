Сектор Газа
20 октября, 08:27

Ученики начальной школы разрушили более 80 могил на кладбище под Новосибирском

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области трое детей младшего школьного возраста повредили свыше 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«Трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 годов рождения повредили более 80 надгробных памятников на кладбище села Заливино. По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка», — говорится в заявлении ведомства.

На опубликованных фотографиях видно, что надгробия сброшены с постаментов, некоторые разбиты, а пластиковые цветы и урны разбросаны по территории. Прокуратура заявила, что намерена дать оценку действиям местных органов системы профилактики и проверить, как велась работа с семьями несовершеннолетних.

