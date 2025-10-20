Новая судоходная компания займётся перевозками между Петербургом и Калининградом

Генеральный директор логистической компании C–Shipping Алексей Гагаринов и его партнёр Аркадий Панфилов учредили судоходную компанию «Балт Галф Шиппинг», которая займётся контейнерными перевозками между Санкт-Петербургом и Калининградом. Первый рейс судна «Кристал Владивосток» запланирован на 12 ноября, сообщил Гагаринов на конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ.

По словам члена научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александра Тысячникова, компания, вероятно, будет ориентирована на доставку китайских грузов в Калининград.

«Две трети перевозок могут составить товары из Китая, следующие транзитом через Петербург — в том числе для автосборочных предприятий Калининграда. Это позволяет снизить издержки и выстроить устойчивый маршрут поставок», — приводит его слова «Деловой Петербург»

Объём контейнерных перевозок между Петербургом и Калининградом за восемь месяцев 2025 года достиг 124 тысяч TEU (это стандартизированная единица измерения в логистике, эквивалентная объёму 20-футового контейнера, используемая для оценки вместимости судов, терминалов и объёма грузовых перевозок), что немного выше прошлогоднего показателя. При этом крупные операторы демонстрируют быстрый рост:

Fesco перевезла более 26,5 тысяч TEU за девять месяцев (+100% к 2024 году);

«Пеленг» доставила 38 тысяч TEU, увеличив объём на 24%.

По словам директора «Пеленга» Елены Тверезовской, на линии появились современные контейнеровозы, что позволило снизить стоимость фрахта более чем на 25% по сравнению с 2022 годом.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отмечал, что свыше 60% всех грузов в регион доставляется морем, а доля морских перевозок продолжает расти из-за ограничений наземных маршрутов.

По оценке экспертов, контейнерные мощности на направлении уже близки к насыщению, однако нехватка паромов остаётся ключевой проблемой линии Петербург — Калининград.