На этой неделе падают цены на нефть. Как отреагируют цены на бензин и когда закончится дефицит на заправках

20 октября началось с падения цен на нефть на мировых рынках. При этом в ряде российских регионов сохраняется дефицит топлива на АЗС, а цены на бензин продолжили рост. Как обстановка на рынке нефти отразится на стоимости бензина и когда стабилизируется ситуация на АЗС?

Как на этой неделе снижение мировых цен на нефть повлияет на российский рынок

Мировые цены на нефть начали снижаться. Котировки Brent опустились к отметке около 61 доллара за баррель на фоне роста добычи в Китае и увеличения предложения на мировом рынке. Для России это означает уменьшение экспортной маржи, но благодаря действующим ограничениям на вывоз бензина и частичным запретам на дизель основной объём нефтепродуктов остаётся внутри страны. Дополнительным фактором поддержки служит механизм демпфера, который делает внутренние продажи для производителей более выгодными. В результате падение мировых цен в большей степени отражается на оптовом сегменте, а розничные цены на АЗС будут изменяться гораздо более умеренно. Так охарактеризовал обстановку на рынке автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

— Сегодня утром марка Brent торгуется в районе 60,77 доллара за баррель, WTI упала до 57,18 доллара, а российская Urals опустилась до 54,76 доллара. При этом на внутреннем рынке мы наблюдаем не снижение, а рост розничных цен на бензин: АИ-95 в среднем по стране уже достиг 65,41 рубля за литр, а биржевые котировки бьют исторические рекорды, превысив 74 тысячи рублей за тонну АИ-92, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

По его словам, ключевая проблема в том, что мировые цены на нефть слабо влияют на внутренний российский рынок из-за системы демпфера и текущего дефицита производственных мощностей. Незапланированные ремонты НПЗ и сложности с логистикой привели к сокращению производства нефтепродуктов в августе на 6,3% по сравнению с прошлым годом. При этом запрет на экспорт бензина, продлённый до конца 2025 года, хоть и позволяет перенаправить на внутренний рынок до 10% производимого топлива, но пока не решает проблему локальных дефицитов.

— Мораторий на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года позволит нефтяникам продолжать получать субсидии от государства даже при высоких биржевых ценах, что должно мотивировать их наращивать производство, — добавил Алексей Иванов.

Что будет с ценами на бензин и когда завершится дефицит на АЗС

Дефицит топлива в ряде регионов был связан с ремонтами на НПЗ и повреждениями отдельных объектов, однако оперативные меры правительства — ужесточение экспортных ограничений и перераспределение поставок — позволяют стабилизировать ситуацию.

— Уже в ноябре ожидается постепенное восстановление поставок и балансировка цен, хотя в удалённых регионах из-за транспортной логистики сохранится разноскоростная динамика. Существенных скачков вниз не стоит ждать: внутренний рынок будет держаться в рамках стабильности, а ключевыми рисками остаются новые внеплановые остановки и перебои с доставкой, — отметил Константин Ожогин.

По оценкам Алексея Иванова, принятые меры для урегулирования обстановки на рынке помогут стабилизировать ситуацию к концу октября – началу ноября. Однако автомобилистам стоит готовиться к тому, что бензин продолжит дорожать — к лету 2026 года АИ-95 может преодолеть психологическую отметку в 70 рублей за литр. Снижение мировых цен на нефть в текущих условиях, не станет фактором удешевления топлива на российских АЗС.

Авторы Нина Важдаева