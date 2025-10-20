«К чёрту!» Роберт Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире в США

Американский актёр Роберт Де Ниро, известный своей ненавистью к лидеру США Дональду Трампа, вновь нецензурно высказался в адрес политика во время прямого эфира на телеканале MSNBC, где обсуждались протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»). Де Ниро призвал демократов бороться с Трампом.

«Мне нравится [лидер демократического меньшинства в палате представителей] Хаким Джеффрис. Мне нравятся [сенаторы] Чак Шумер, Адам Шифф — все они великолепны, сильны. Мне нравится то, что делает [генпрокурор Нью-Йорка] Летиция Джеймс. Она даёт отпор. Она говорит: «[К чёрту] <…> тебя», — заявил актёр.

Де Ниро известен тем, что недавно пропагандировал протесты «Нет королям». В нецензурной форме в соцсети он раскритиковал Трампа и призвал американцев выходить на митинги. Сами протесты имеют отсылку к истории 250-летней давности, когда население отказалось признавать власть короля Георга III, напомнил Де Ниро. В те годы американцы провозгласили свою независимость и начали войну за демократию. По словам киноактёра, сейчас пора поступить также.

«Теперь у нас есть потенциальный король, который хочет её отнять? Король Дональд I. … его. На этот раз мы снова восстаём, ненасильственно возвышая наши голоса, чтобы заявить: «Нет королям», — возмутился в соцсети артист.

Напомним, Де Ниро давно «воюет» с Трампом. Ещё в 2019 году актёр заявил, что Россия развернула «массивную тайную операцию», чтобы помочь политику занять кресло американского президента. По его словам, в 2016 году Москва атаковала «демократию» в Штатах. Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «политическим неудачником».