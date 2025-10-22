Школы нового поколения: Как меняется столичное образование

На развитие московского образования в 2026 году выделят 814,6 миллиарда рублей. Главная цель — масштабное обновление инфраструктуры. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

«Реализуем уникальный проект «Моя школа» — устаревшие школьные здания трансформируются в новые образовательные комплексы с продуманной организацией учебного пространства, большими технологическими возможностями и оборудованием последнего поколения», — сообщил градоначальник.

Московский стандарт образования: настоящее и будущее

Уже сейчас программа даёт конкретные результаты. Все новые и реконструированные объекты соответствуют единому московскому стандарту. Первым таким учреждением стала школа № 1190 на Пятницком шоссе — её полностью обновили по современным требованиям. Четырёхэтажное здание с пристройкой рассчитано на 750 учащихся начальных и средних классов. Здесь отремонтировали фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации и оконные блоки, выполнили перепланировку. Интерьеры оформили в приглушённой цветовой гамме с яркими акцентами.

Ещё один пример — корпус школы № 109 в Коммунарке на 1275 учеников и 350 дошкольников. Трёхэтажное сооружение площадью 31,4 тысячи квадратных метров получило передовое оснащение: ИТ-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, арт-мастерскую, студии звуко- и видеозаписи, медиатеку и планетарий.

Всего в 2025 году после реконструкции в Москве открылась 51 школа. В 2026–2028 годах планируется возвести ещё 195 объектов (36 — за счёт средств городского бюджета). Помимо того, в следующем году на модернизацию материальной базы направят 450 миллиардов рублей. Из них более 155 миллиардов рублей внесут инвесторы. Одновременно начнут строить семь флагманских колледжей, три из которых откроют до конца 2028 года.

Современные школы предоставят комфортные условия для 338 тысяч учеников и воспитанников детских садов. Нынешние темпы роста в 3,7 раза выше показателей 2020–2025 годов, когда ежегодно создавали около 30,8 тысячи мест.

Из-за парты — в профессию: как растят профессионалов в Москве

В учебных заведениях также продолжат развивать предпрофессиональные классы. Цель проекта — обеспечить преемственность между этапами обучения: школой, колледжем и вузом. Сегодня в городе работают шесть направлений: инженерное, медицинское, педагогическое, предпринимательское, ИТ-классы и медиаклассы. Эти профили охватывают самые важные для столицы отрасли.

Обновление системы среднего профессионального образования, которое начали в 2023 году, доказало эффективность. Так, на 2025/2026 год увеличили набор в городские колледжи. Это удалось благодаря сотрудничеству с федеральными вузами и частными организациями, в структуру которых входят профильные учреждения. Теперь все желающие учиться — выпускники девятых классов, молодёжь и взрослые — могут найти подходящее место.

В 2026 году учебные заведения станут активнее сотрудничать с работодателями. Делать упор будут на практическую подготовку и использование современных методов обучения. Это поможет выпускникам успешно начать карьеру.

Помимо того, много усилий направят на улучшение оснащения колледжей. Лаборатории и мастерские получат современное оборудование, аналогичное тому, что используют на предприятиях. До конца 2027 года обновят более двух тысяч мастерских. Кроме того, капитальный ремонт сделают в трёх зданиях общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Здесь готовят специалистов по ремонту автомобилей, а также в финансовой сфере и цифровой медиаиндустрии.

Продолжат и грантовую поддержку учебных организаций. Город будет поощрять за высокие результаты, развитие предпрофессионального образования и успешную профориентацию. Всего в 2026 году на эти цели направят 6,3 миллиарда рублей.

Два крыла образования: патриотическое воспитание и цифровая среда

В 2026 году Москва расширит дополнительные занятия для школьников, сделав особый упор на патриотическое воспитание. Столица вместе с Минобороны и МЧС планирует открыть ещё семь спортивно-патриотических лагерей — такие площадки уже успели опробовать пять тысяч ребят летом 2025 года. В новых лагерях дети научатся ориентироваться на местности, освоят азы тактики, инженерного дела, первой помощи и пожарно-спасательных работ. Для этого выделят 3,9 миллиарда рублей.