Задержан экс-зампред правительства Ульяновской области

Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ и источник в правоохранительных органах.

Пушкарев курировал вопросы ЖКХ, строительства и экологии с июля 2024 года и покинул должность в сентябре 2025-го. По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 3 статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, чиновник использовал служебное положение, чтобы обеспечить победу аффилированной фирме на аукционе по реконструкции очистных сооружений в регионе. Кроме того, он якобы давал незаконные указания об увеличении суммы аванса и изменении условий контракта в пользу подрядчика.

Следственные действия проводятся сразу в трёх субъектах России. В ведомстве имя фигуранта официально не назвали, однако источники «Коммерсанта-Волга» подтвердили, что речь идёт именно о Владимире Пушкареве.