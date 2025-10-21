С 1 ноября вступает в силу новый порядок взыскания долгов. Что грозит за просрочку по налогам, кредитам и ЖКУ Оглавление Какие изменения в законах вступят в силу с 1 ноября Что нужно учесть, чтобы избежать неожиданных списаний по долгам Как будут взыскивать долги до кредитам и за услуги ЖКХ С 1 ноября изменится порядок взыскания долгов. В частности, взыскания начнут делать во внесудебном порядке. Какие законы вступают в силу и что нужно учесть, чтобы избежать проблем? 20 октября, 21:20 Юристы объяснили, что изменится для должников с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Какие изменения в законах вступят в силу с 1 ноября

Недоимка по налогам с налогоплательщиков – физических лиц (не являющихся ИП), согласно ст. 48 Налогового кодекса, всегда взыскивалась в судебном порядке. С 1 ноября 2025 года налоговая задолженность физлиц – не ИП взыскивается налоговыми органами во внесудебном порядке. Со следующего месяца вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Об этом рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

«Налоговый орган направляет требование об уплате недоимки. Если оно не исполнено в срок, инспекция может принять решение о взыскании задолженности. Сделать это можно в течение шести месяцев со дня окончания срока исполнения требования. В суд будут обращаться, если истёк срок на внесудебное взыскание или в отношении суммы задолженности возник спор», — рассказала Анастасия Белоглазова.

Что нужно учесть, чтобы избежать неожиданных списаний по долгам

Чтобы избежать проблем, важно следить за состоянием ЕНС (единого налогового счёта) и своевременно направлять возражения, несогласие, жалобу в случае необходимости.

По оценкам Анастасии Белоглазовой, новый порядок имеет ряд преимуществ. Например, исключает лишние расходы; увеличивает срок для подачи возражений (с 10 до 30 дней); упрощает способ подачи возражений в налоговый орган через электронные сервисы ФНС России и Госуслуги. Сейчас отправка возражений проходит только на бумажных носителях через почтовую связь.

Ещё один плюс — это исключение спорных сумм долга из сальдо ЕНС налогоплательщика и запрет на их погашение либо взыскание до окончательного решения суда. В настоящее время оснований для исключения таких долгов из ЕНС законодательством не предусмотрено.

Анастасия Белоглазова отметила также повышение уровня судебной защиты за счёт рассмотрения спора в исковом, а не бесспорном приказном производстве. При этом если человек с долгом не согласен, то судебное разбирательство остаётся обязательным для решения спора.

— У нового порядка есть и свои минусы. Из минусов — необходимость постоянного контроля за получением документов и информации от налогового органа. Важно своевременно представлять возражения, жалобы на полученные требования. В первую очередь — на постоянной основе проверять оповещения от ЛК ФЛ и «Госуслуг». C 1 ноября 2025 года бесспорный порядок взыскания будет введён на всей территории страны. В отношении старой задолженности, образовавшейся до 1 ноября, налогоплательщик имеет право направить возражение, — пояснила Анастасия Белоглазова.

Как будут взыскивать долги до кредитам и за услуги ЖКХ

Если говорить о коммунальных услугах, то тут остаётся стандартный судебный порядок в рамках приказного или искового производства. Что касается кредитных задолженностей, то стоит отметить, что возможность их взыскания во внесудебном порядке существует уже давно. Работает это через получение исполнительной надписи нотариуса, которая приравнивается к числу исполнительных документов. При этом механизм получения исполнительной надписи реализуем только при наличии в кредитных договорах или дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса. То есть такое условие должно быть специально оговорено. Если его нет, то для взыскания долга кредитору нужно обратиться в суд. Так разъяснил ситуацию ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

— Микрофинансовые организации не наделены правом обращаться за исполнительной надписью, то есть это право исключительно банков. Основными условиями для совершения исполнительной надписи (не считая указания на такое право в самом договоре) являются два обстоятельства. Первое — представленные нотариусу документы подтверждают бесспорность требований взыскателя к должнику. Второе — со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более чем два года, — пояснил Олег Черкасов.

Он отметил, что отсутствие любого из двух условий делает невозможным получение исполнительной надписи. В этом случае кредитор должен прибегнуть к судебной процедуре взыскания задолженности.

Авторы Нина Важдаева