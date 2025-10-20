В России задержали группу, легализовавшую более 3 тысяч мигрантов

Пять человек задержаны по подозрению в организации незаконной легализации более трёх тысяч мигрантов на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, среди задержанных — трое предполагаемых организаторов схемы, их сообщники, занимавшиеся подготовкой фиктивных документов, а также гражданин иностранного государства, который числился номинальным директором подставных фирм.

Следствие полагает, что через созданные компании участники группы оформляли иностранцам поддельные трудовые договоры и регистрационные документы, позволяющие им получить законный статус пребывания в России.

Возбуждено уголовное дело, проводятся обыски и оперативные мероприятия для установления всех причастных к схеме.

Борьба с нелегальной миграцией в России в последние годы стала одним из приоритетных направлений работы МВД, ФСБ и миграционных служб. В стране регулярно выявляют схемы фиктивной регистрации иностранных граждан, поддельных трудовых договоров и «резиновых квартир» — адресов, по которым прописываются десятки мигрантов, фактически там не проживая.

Кроме того, ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию и организацию незаконной миграции — по статье 322.1 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Параллельно правительство продвигает реформу миграционного законодательства: планируется создание единого реестра мигрантов и внедрение электронного патента для контроля занятости приезжих.