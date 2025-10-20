В Армении обнаружили мёртвой уроженку Чечни Айшат Баймурадову

В Ереване обнаружили тело 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой, пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба полиции Армении.

По данным ведомства, тело девушки нашли 19 октября в одной из съемных квартир на улице Демирчяна. О находке сообщил в полицию местный житель. На место прибыли оперативные службы, которые установили личность погибшей.

Баймурадова считалась пропавшей с 17 октября — за два дня до этого она ушла из дома и не вернулась.

По факту гибели назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В последние годы армянские правоохранительные органы фиксируют рост числа преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, в том числе среди иностранок. Только в 2024 году в Ереване расследовалось несколько случаев убийств и исчезновений приезжих из России и стран СНГ. МВД Армении заявляло о намерении усилить контроль за частным сектором аренды жилья и ввести обязательную регистрацию иностранных граждан, снимающих квартиры на короткий срок.