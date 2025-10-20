Путин, Симоньян и Кустурица — как в Москве отметили 20-летие RT
Фасад Большого театра в Москве на один вечер засиял в фирменных цветах RT — изумрудном и черном. Под проекцией логотипа телеканала к парадному входу съезжались гости, журналисты, политики и деятели культуры. Атмосфера напоминала международный саммит: в фойе звучала речь на нескольких языках, а камеры фиксировали каждый кадр торжества.
Видео © Life.ru
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, вспоминая первые годы, призналась, что два десятилетия назад едва верила в успех:
Двадцать лет назад мне было 25, телеканала ещё не было — его нужно было создать буквально с нуля. Тогда в России не было круглосуточных новостных каналов, а мы начали с английского. Мне казалось, что если мы просто выйдем в эфир — это уже чудо. А теперь нас смотрят во всём мире: где-то любят, где-то ненавидят, и это тоже успех.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT, подчеркнув вклад телеканала в развитие отечественной журналистики:
Благодарю ваш деятельный, творческий коллектив за профессионализм и преданность делу. Вы настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве. Мир стремительно меняется, но у RT есть главное — опыт, команда и доверие зрителей.
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отметила:
Пусть за окном мир постправды и дезинформации, но RT идёт своей дорогой. Мы будем помогать, потому что мы единомышленники.
Среди гостей праздника — режиссёр Эмир Кустурица, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, актриса Яна Поплавская.
Кустурица назвал RT «одним из лучших документальных проектов в мире», а Кнайсль добавила:
— Они настоящие журналисты. У RT интересные факты и свой взгляд на мир.
Особое внимание вызвало видеообращение Эррона Маска, отца Илона Маска:
— RT действительно информативен. Я не смотрю СМИ, где промывают мозги. RT — это баланс мнений и настоящая информация о том, что происходит в действительности.
Актриса Яна Поплавская в финале подчеркнула роль журналистов телеканала:
— Люди, работающие на RT, — одни из лучших в мире. Они снимают под пулями, под взрывами, показывают правду, и этим защищают всех нас. RT — это борец за правду.
Редакция Life.ru сердечно поздравляет коллег из RT с 20-летием и желает телеканалу новых сильных проектов, смелых идей и заслуженных побед в мировом медиапространстве.
Обложка © Life.ru