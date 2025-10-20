Сийярто обвинил ЕС в военном психозе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа впала в «военный психоз» и вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине.

По словам дипломата, на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе звучали призывы «отправить Киеву ещё больше денег и оружия», хотя, по мнению Будапешта, приоритетом должно стать проведение нового саммита России и США в Венгрии.

«Вместо того чтобы радоваться возможности сделать шаг к миру, европейские политики поддерживают продолжение и затягивание войны», — подчеркнул Сийярто в эфире телеканала M1.

Он добавил, что «со временем цифры становятся всё более абсурдными»: Киев, по данным венгерского министра, требует ещё 60 миллиардов евро на вооружение.