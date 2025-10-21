В Ленобласти объявили тревогу из-за беспилотников, ПВО отражает угрозу

В Ленинградской области зафиксировали появление беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале. По его словам, силы ПВО оперативно приступили к устранению угрозы, из-за чего в регионе возможно временное снижение скорости мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал глава региона.

Позже Дрозденко сообщил, что воздушная тревога отменена и опасность атаки беспилотников снята.

Кингисеппский район Ленинградской области регулярно попадает в сводки из-за попыток пролёта беспилотников со стороны Балтийского моря и границы с Эстонией. Регион имеет стратегическое значение: здесь расположены крупные промышленные предприятия, порты и объекты энергетической инфраструктуры.

В последние месяцы случаи объявления воздушной тревоги в северо-западных регионах стали происходить всё чаще. Власти напоминают жителям о необходимости сохранять спокойствие и соблюдать инструкции в случае активации систем оповещения.