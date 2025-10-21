Турчак отреагировал на инициативу о создании новой игорной зоны в России

Глава Республики Алтай Андрей Турчак прокомментировал инициативу о создании игорной зоны на территории региона. По его словам, пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и говорить о конкретных решениях преждевременно.

«Только после обсуждения проект может быть одобрен правительством России. Понимаю опасения жителей, но времена, когда игорный бизнес ассоциировался с криминалом и соседствовал с жилыми домами, давно прошли», — заявил Турчак на заседании правительства республики.

Он отметил, что сегодня игорные зоны являются легальной частью индустрии развлечений и приносят значительные доходы в бюджет. По данным Ассоциации игорных зон, за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от четырёх действующих зон превысили 1,5 млрд рублей.

Ранее Минфин предложил создать новую игорную зону именно в Республике Алтай — соответствующий законопроект размещён на федеральном портале нормативных актов.

Игорные зоны в России: справка

Игорные зоны в России начали создаваться после вступления в силу федерального закона 2009 года, который запретил деятельность казино и залов игровых автоматов в населённых пунктах. Для легального функционирования игорного бизнеса были определены специальные территории — зоны с особыми экономическими условиями и строгим государственным контролем.

Сейчас в стране действуют четыре такие зоны: «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» под Владивостоком и «Янтарная» в Калининградской области. Каждая из них совмещает работу казино с туристической инфраструктурой — гостиницами, ресторанами и развлекательными центрами.