Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:37

Турчак отреагировал на инициативу о создании новой игорной зоны в России

Обложка © Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Обложка © Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Глава Республики Алтай Андрей Турчак прокомментировал инициативу о создании игорной зоны на территории региона. По его словам, пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и говорить о конкретных решениях преждевременно.

«Только после обсуждения проект может быть одобрен правительством России. Понимаю опасения жителей, но времена, когда игорный бизнес ассоциировался с криминалом и соседствовал с жилыми домами, давно прошли», — заявил Турчак на заседании правительства республики.

Он отметил, что сегодня игорные зоны являются легальной частью индустрии развлечений и приносят значительные доходы в бюджет. По данным Ассоциации игорных зон, за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от четырёх действующих зон превысили 1,5 млрд рублей.

Ранее Минфин предложил создать новую игорную зону именно в Республике Алтай — соответствующий законопроект размещён на федеральном портале нормативных актов.

Игорные зоны в России: справка

Игорные зоны в России начали создаваться после вступления в силу федерального закона 2009 года, который запретил деятельность казино и залов игровых автоматов в населённых пунктах. Для легального функционирования игорного бизнеса были определены специальные территории — зоны с особыми экономическими условиями и строгим государственным контролем.

Сейчас в стране действуют четыре такие зоны: «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» под Владивостоком и «Янтарная» в Калининградской области. Каждая из них совмещает работу казино с туристической инфраструктурой — гостиницами, ресторанами и развлекательными центрами.

По данным Ассоциации игорных зон, совокупные налоговые поступления от этого сектора ежегодно исчисляются миллиардами рублей, а регионы получают новые рабочие места и рост туристического потока. В то же время противники расширения сети зон указывают на риск роста социального неблагополучия и зависимости у части населения.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Андрей Турчак
  • Новости экономики
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar