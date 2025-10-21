Сектор Газа
Регион
21 октября, 08:46

Воздушную тревогу в Ленобласти объявляли из-за несанкционированного запуска БПЛА

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили из-за несанкционированного запуска БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, сейчас режим воздушной опасности в Кингисеппском районе снят.

«Зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры», — отметил глава региона.

Напомним, утром 21 октября в Ленинградской области зафиксировали появление беспилотников. Силы ПВО оперативно приступили к устранению угрозы, из-за чего в регионе возможно временное снижение скорости мобильного интернета.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
