Воздушную тревогу в Ленобласти объявляли из-за несанкционированного запуска БПЛА

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили из-за несанкционированного запуска БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, сейчас режим воздушной опасности в Кингисеппском районе снят.

«Зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры», — отметил глава региона.

Напомним, утром 21 октября в Ленинградской области зафиксировали появление беспилотников. Силы ПВО оперативно приступили к устранению угрозы, из-за чего в регионе возможно временное снижение скорости мобильного интернета.