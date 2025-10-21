Нападение гигантской рыбы закончилось смертью человека

В Индии погиб 24-летний рыбак после нападения гигантского саргана — хищной рыбы с острым клювообразным рылом. Об этом сообщает издание New Indian Express.

Акшай Анил Маджаликар получил ранение от рыбы вида Tylosurus crocodilus во время рыбалки. Сначала мужчину доставили в больницу, где он пришёл в себя и был выписан. Однако позже боль вернулась, и спустя несколько часов после повторной госпитализации врачи констатировали его смерть.

Родные погибшего обвиняют медиков в халатности, утверждая, что при должном лечении он мог бы выжить.

Исследовавшие рыбу специалисты подтвердили, что речь идёт о гигантском саргане — агрессивном морском виде, известном случаями нападений на людей и нанесением глубоких проникающих ран.

Нападения рыб на людей происходят редко, но случаи с серьёзными последствиями фиксируются по всему миру. Чаще всего речь идёт не о хищниках, а о видах с острыми челюстями или костными выступами, которые могут нанести глубокие раны.

К примеру, сарганы и барракуды известны своими молниеносными бросками на блестящие объекты — они принимают их за добычу. Подобные атаки нередко случаются ночью, когда рыба реагирует на свет фонаря или отражение металла.

В тропических водах нередки инциденты с муренами, муреновыми угрями и иглобрюхими рыбами. А в пресной воде опасность могут представлять пираньи, особенно в период нереста. Несмотря на отдельные трагические случаи, специалисты подчеркивают: рыбы не нападают на людей преднамеренно — чаще это результат испуга или ошибки.