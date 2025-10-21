С 1 ноября пенсионеры получат досрочные выплаты. Сколько они составят и кому сделают прибавку Оглавление Кто получит выплаты перед 1 ноября Какие выплаты пенсионерам вырастут перед праздниками Какие прибавки к пенсии готовятся с 1 января 2026 года График выплаты пенсий перед праздниками изменится. Многим деньги придут раньше. При этом ожидается прибавка к доплатам. Кто получит пенсии раньше и какие начисления вырастут с 1 ноября? 21 октября, 10:56 Юристы рассказали, какие доплаты пенсионеры получат на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Кто получит выплаты перед 1 ноября

В 2025 году 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими днями. Соответственно, Социальный фонд России будет перечислять пенсии заранее тем людям, у кого даты получения выплат приходятся на выходной или праздничный день. Они получат деньги в последний рабочий день перед длинными выходными. В 2025 году пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, можно будет получить 1 ноября.

Тут стоит напомнить, что следующая рабочая неделя будет длинной. 1 ноября выпадает на субботу, но она будет рабочей.

— Стоит учесть, что изменение графика выплат касается людей, которые получают пенсию через банк, а также тех, кому выплату приносят на дом или они получают деньги на почте. Если говорить про почту, то тут даты будут скорректированы с учётом режима работы конкретных почтовых отделений в каждом регионе. Чтобы получить деньги вовремя, лучше заранее узнать график работы вашего почтового отделения в праздники, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Какие выплаты пенсионерам вырастут перед праздниками

С 1 ноября ожидается прибавка к выплатам для пенсионеров на региональном уровне. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— В Москве, например, сделают выплату в рамках Распоряжения Правительства Москвы от 05.09.2025 N 681-РП в связи с празднованием 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В ноябре 2025 года выплатят 40 000 рублей ветеранам определённых категорий, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства, — пояснила Оксана Красовская.

С 1 ноября 2025 года также пересчитают доплаты к пенсиям, которые получают бывшие члены лётных экипажей и работники угольной промышленности. Им положена доплата за специальный стаж. Перерасчёт делают 4 раза в год.

Какие прибавки к пенсии готовятся с 1 января 2026 года

Сейчас постоянно появляется новая информация о том, как будут индексировать пенсии с 1 января. Так, с 2026 года вводится двухэтапная индексация. С 1 февраля — на уровень инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — исходя из роста доходов Соцфонда. Последние зависят от страховых взносов и размера зарплат. При этом Минфин уже уточнил, что в 2026 году двойная индексация должна пройти досрочно — с 1 января.

Пенсии повысят с 1 января 2026 года на 7,6%. Эта индексация объединит в себе две — по уровню инфляции, а также по прогнозируемому уровню зарплат или доходов СФР в 2025 году.

