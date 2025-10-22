На следующей неделе доллар перейдёт в новый диапазон. Чего опасаются экономисты и каким будет курс рубля Оглавление Что происходит на валютном рынке на этой неделе Каким будет курс рубля на неделе с 27 октября по 2 ноября Курс рубля на этой неделе достаточно крепкий. При этом на валютном рынке ждут решения Центробанка по ключевой ставке и ещё ряда событий, которые отразятся на стоимости доллара. В какой диапазон выйдет рубль на следующей неделе? 21 октября, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © РИА «Новости» / Мария Девахина

Что происходит на валютном рынке на этой неделе

На этой неделе курс рубля начал немного снижаться, но в целом всё ещё остаётся очень крепким. Сейчас рубль торгуется вблизи отметки 81 за доллар и около 94 за евро. Высокая ключевая ставка остаётся основным фактором, который подталкивает в том числе экспортёров к сокращению позиций в иностранной валюте. Укрепление рубля главным образом связано с более жёсткой денежно-кредитной политикой Банка России, чем ожидалось.

— Мы недавно видели сентябрьское ослабление рубля, которое было спровоцировано ожиданиями, что ставку понизят на 2%. По факту мы увидели снижение на 1% и довольно жёсткую риторику регулятора. После этого вновь последовало укрепление рубля, так как безрисковая доходность остаётся высокой в России. При этом у нас остаётся потенциально мощный драйвер для девальвации — полное обнуление обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Но, чтобы он мог реализоваться, ставка должна быть ниже, чтобы у крупных игроков ушёл излишний соблазн конвертировать свои доходы в рубли, — рассказал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

В пятницу, 24 октября, Банк России проведёт очередное заседание. Ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 17% годовых. Причина заключается в том, что инфляция начинает ускоряться, а рубль ослабевать: за последние дни курс доллара вырос почти на два рубля. В такой ситуации у регулятора нет пространства для смягчения денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Лоссан.

Что касается валютного рынка, рубль, по его оценкам, останется под давлением. Отсутствие снижения ставки поддержит интерес к рублёвым инструментам, но общий тренд зависит от нефтяных котировок и динамики импорта.

Каким будет курс рубля на неделе с 27 октября по 2 ноября

На предстоящей неделе ожидается движение курса в диапазоне 80–83 рубля за доллар — без резких скачков при сохранении текущих условий. Однако в случае ухудшения внешнего фона, например при падении цен на нефть или новых ограничениях, рубль может ослабнуть сильнее и выйти в диапазон 83–85 рублей за доллар. Такой прогноз сделал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— На этой неделе и в начале следующей рубль может получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду. Она может носить импульсный, эпизодический характер: при крупных продажах валюты доллар может опускаться ниже 81, евро — к 94, юань — к 11,3 руб. Сверху границами движения краткосрочно могут выступать, соответственно, 82,5, 96 и 11,5, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

В целом, по его оценкам, курс рубля остаётся под базовым воздействием баланса экспорта и импорта, ценовых уровней нефти и денежно-кредитных условий. Профицит платёжного баланса сезонного сокращается ближе к концу года, нефть Brent с конца сентября потеряла в цене почти 10%. Это то, что будет оказывать давление на рубль в ближайшие недели. Что касается монетарного фактора, то ЦБ, вероятнее всего, оставит ставку без изменения на пятничном заседании. Это уже скорее фактор, который будет сдерживать девальвацию рубля. При этом в конце месяца ожидается снижение процентных ставок ФРС, что косвенно благоприятно для других валют, а также сырьевых товаров, чьи котировки номинированы в долларах США.

— В эту пятницу ЦБ может оставить ставку, а валюты будут это обыгрывать уже на будущей неделе. На следующей будет и решение ФРС со ставкой, которую наверняка снизят. Факторы центробанков поддержат рубль: для нацвалюты РФ пауза ЦБ — это позитив, а решение ФРС — негатив для глобального доллара. Но есть и факторы поддержки инвалют против рубля — снижение экспорта, сокращение продажи валюты по бюджетному правилу, острая геополитика. Ориентиры на конец октября — курс от 82 рублей за доллар, 95 — по евро и юань — ближе к 11,5, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Иван Ефанов ожидает, что в пятницу Центробанк оставит ключевую ставку без изменений. В таком случае для рубля многое будет зависеть от риторики регулятора. В базовом сценарии ожидается, что курс доллара будет двигаться в диапазоне 79,5 – 82 рубля.

— Сентябрьские данные по инфляции показали замедление годового роста цен до 7,98%, что может дать регулятору пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Если Банк России даст сигнал к возможному снижению ключевой ставки, рубль, вероятно, останется в комфортных границах, не показывая резких движений. Скорее всего, будут оставаться те же коридоры, что и сейчас: доллар — 78 – 83,7 рубля, евро — 90–98 рублей, юань 10,9 – 11,7 рубля, — считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева