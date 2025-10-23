Илон Маск, соединяй: Как тоннель на Аляску даст России рост экономики Оглавление История тоннеля через Берингов пролив: с XIX века до наших дней Строительство тоннеля в 2025 году: новые технологии и сроки реализации Выгоды тоннеля для России: экономика и геополитика Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску принять участие в строительстве тоннеля между Чукоткой и Аляской. Что даст России тоннель из Азии в Америку и почему его до сих пор не построили? 23 октября, 06:01 Обсуждается строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской. Обложка © «Шедеврум»

История тоннеля через Берингов пролив: с XIX века до наших дней

Идея соединения двух континентов не нова. Она появилась ещё в XIX веке, и с тех пор проекты по строительству тоннелей или мостов между Чукоткой и Аляской обсуждались неоднократно.

Так, в 1890 году губернатор штата Колорадо в США Уильям Гилпин высказал идею соединить Северную Америку и Евразию железнодорожной и паромной связью. Для этой цели даже было создано акционерное общество «Транс Аляска – Сибирь». Оно обанкротилось после того, как российское правительство отказалось отвести участки земли для строительства железной дороги.

Тут стоит учесть, что проект был представлен американцами царскому правительству с условием передать им на 90 лет в полную собственность территории вдоль железной дороги шириной 25,7 км. После обсуждений в 1907 году Совет министров Российской империи постановил отклонить проект, хотя в 1906 году император Николай II его одобрил.

После революции об этих идеях на какое-то время забыли, но ненадолго. В советское время, особенно после Второй мировой войны, тема соединения континентов начала обсуждаться с новой силой.

В 1950-е годы Тунг-Йен Линь, американский инженер китайского происхождения, предложил построить мост, задачей которого было бы содействие торговле и взаимопониманию между народами Соединённых Штатов и Советского Союза. Проект не реализовался по многим причинам. Тут сказались и техническая сложность, и политика. Воплотить в жизнь такой проект во времена холодной войны было нереально.

В 90-х годах XX века к этому вопросу снова вернулись. В России был создан координационный комитет по данному проекту, который объединил представителей ряда ключевых министерств, специалистов из регионов и научных работников. В США для продвижения проекта была зарегистрирована международная корпорация IBSTRG. В 1996 году правительство США даже выделило бюджет размером 10 миллионов долларов, которые пошли на исследования по проекту ICL – World Link. Штат Аляска даже принял специальное постановление о резервировании земель под трассу будущей дороги. Различные детали проекта по строительству тоннеля обсуждались на протяжении всех 2000-х и 2010-х годов.

Воплотить в жизнь строительство тоннеля не удавалось, в частности, из-за очень крупного бюджета. Тем не менее сейчас эта идея стала звучать реалистичнее, так как предложены решения по снижению стоимости строительства.

Строительство тоннеля в 2025 году: новые технологии и сроки реализации

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет с использованием передовых технологий. РФПИ изучил существующие предложения. Среди них — проект железной дороги США – Канада – Россия – Китай. Организация поддержит наиболее конкурентоспособный проект.

— Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина–Трампа, соединяющим Евразию и Америку, — написал Дмитриев в соцсети Х.

Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску рассмотреть проект тоннеля под Беринговым проливом. По его мнению, новые технологии могут удешевить его строительство на порядок.

— Илон, представьте соединение США и России, двух Америк и Афро-Евразии, через тоннель Путина–Трампа — 70-мильная дорога, символизирующая единство. Ранее предполагаемая стоимость составляла более 65 миллиардов долларов, но с технологиями Boring Company может уменьшиться до 8 миллиардов. Давайте строить будущее вместе! — написал Дмитриев в соцсети Х.

Экономисты считают, что сокращение затрат на строительство делает этот проект вполне реальным. Так, расстояние между Чукоткой и Аляской в самом узком месте Берингова пролива составляет всего 86 километров. С учётом технологических сложностей и транспортно-логистических вводных условно длина тоннеля может достичь порядка 100–120 километров.

— Этот, пожалуй, самый масштабный мировой проект столетия можно завершить к началу 40-х годов. Он даст толчок транспортному (авто и ж/д) развитию Дальнего Востока, тихоокеанского побережья США и Канады. Заметно изменятся логистические цепочки поставок из стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии в США, — отметил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

По его оценкам, в результате Россия усилит свои геоэкономические позиции как ведущая мировая держава, интегрировав в проект и возможности Северного морского пути. Только за период стройки на российской территории рост ВРП регионов Дальнего Востока может показывать 20–30% год к году.

Выгоды тоннеля для России: экономика и геополитика

Исторически идея соединить континенты через крупные инфраструктурные объекты всегда рассматривалась как символ технологического прогресса и экономического сближения. В контексте современности проект подобного уровня мог бы стать не только продолжением традиции крупных инженерных свершений, но и шагом к новому этапу интеграции между государствами, усиливая роль России как связующего звена между Европой и Азией. Такое развитие отражает стремление к укреплению транспортной связанности и расширению сфер сотрудничества, что имеет глубокие политические и экономические последствия. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

— С политической точки зрения реализация масштабного транспортного проекта, объединяющего две крупные экономики, могла бы стать важным фактором укрепления доверия и партнёрства между странами. Это демонстрация готовности к долгосрочному взаимодействию, которое опирается не только на экономические интересы, но и на стратегическое сближение. Символично и то, что подобные инициативы подчёркивают независимость от традиционных маршрутов и центров влияния, создавая альтернативные пути развития международных связей, — добавил Артур Леер.

По его мнению, экономический эффект от такого проекта может быть колоссальным. Прежде всего, речь идёт о сокращении сроков транспортировки, расширении логистических возможностей и создании новых маршрутов для поставок товаров. Повышается транспортная доступность удалённых регионов, что стимулирует развитие их инфраструктуры, туризма и малого бизнеса. Важно учитывать и то, что развитие инфраструктуры всегда тянет за собой рост производственных мощностей, повышение занятости и инвестиционную активность в смежных отраслях.

— Тем не менее необходимо принимать во внимание сложность и масштабность подобной инициативы. Регионы, которые должны быть связаны в рамках этого проекта, отличаются особыми климатическими и географическими условиями, что требует тщательной технологической и экономической оценки. В целом же проект выглядит как амбициозный и перспективный шаг, который способен задать новый импульс развитию международных связей. Современные технологии, инженерные решения и подходы к финансированию позволяют с уверенностью говорить о возможности его реализации, — добавил Артур Леер.

Проект строительства тоннеля между материковой Россией и Сахалином, а в перспективе — с выходом на Японию, имеет не только транспортное, но и стратегическое значение. Это продолжение исторической традиции страны преодолевать природные барьеры и соединять отдалённые территории в единую экономическую и культурную систему. Такие инфраструктурные проекты формируют новые связи, сокращают расстояния и символизируют внутреннее единство государства. Так оценил идею строительства тоннеля руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов.

— Политически подобное строительство укрепляет уверенность в потенциале страны и демонстрирует способность реализовывать масштабные задачи. Это не просто инженерный проект, а выражение стратегической самостоятельности: Россия создаёт новые маршруты и формирует собственную транспортную архитектуру, снижающую зависимость от внешних логистических цепочек. Одновременно это повышает устойчивость к геополитическим рискам и открывает дополнительные направления для международного сотрудничества, — отметил Георгий Мартиросов.

По его словам, экономически тоннель сулит значительные выгоды. Он сократит транспортные издержки, обеспечит более прямой и надёжный путь для грузовых и пассажирских потоков, повысит конкурентоспособность региональных предприятий. В процессе строительства появятся новые рабочие места, оживятся смежные отрасли, возрастёт спрос на отечественные технологии, материалы и оборудование. После запуска тоннель станет точкой роста для дальневосточного региона и всей страны.

Георгий Мартиросов добавил, что не менее важно и технологическое измерение: реализация такого проекта потребует применения инновационных решений в сфере проектирования, автоматизации и геотехнического строительства. Эти наработки могут стать базой для будущих инфраструктурных инициатив, укрепляя инженерный потенциал России и продвигая отечественные технологии на международный уровень.

