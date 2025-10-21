Трамп потребовал от Зеленского уступок России ради окончания войны

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал украинского лидера рассмотреть возможность территориальных уступок ради достижения мира с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейского чиновника.

По данным источника, Трамп заявил, что «передача части территорий» могла бы стать шагом к прекращению кровопролития. Однако после переговоров американский президент якобы осознал, что Зеленский не готов идти на такие уступки.

Позже украинский лидер рассказал европейским коллегам, что Трамп действительно говорил о компромиссах, но «не давил» на него в этом вопросе. По словам чиновника, разговор был напряжённым и неблагоприятным для Украины и Европы, хотя и не таким острым, как встреча Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро добиться мира между Россией и Украиной, если вернётся к власти. Он критикует политику затяжного конфликта и призывает Киев к переговорам, включая «болезненные компромиссы». Эти высказывания вызывают тревогу у европейских союзников, опасающихся ослабления поддержки Украины со стороны США.