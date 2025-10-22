Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 08:05

Сбежавший в Европу комик Романов заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Обложка © t.me/romanovdmitrii

Обложка © t.me/romanovdmitrii

Бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, который сейчас живет в Европе, рассказал, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в прямом эфире, запись которого опубликована на YouTube.

«В Россию мне вообще, насколько я помню, закрыли въезд, так что не планирую [возвращаться]», — отметил комик.

По словам Романова, ему комфортно жить на Мадейре в Португалии — он назвал это место идеальным для себя. Однако артист допустил, что в старости может вернуться на Украину, в родную Одессу.

Как в Америке Алексей Панин, Максим Покровский и Александр Незлобин готовы на всё, чтобы выжить
Как в Америке Алексей Панин, Максим Покровский и Александр Незлобин готовы на всё, чтобы выжить

После начала специальной военной операции Россию покинули несколько известных комиков и телеведущих. Среди них — Данила Поперечный*, Идрак Мирзализаде, Александр Долгополов, Руслан Белый*. Многие из них продолжили выступать в Европе и Израиле, а часть артистов открыто заявили, что не планируют возвращаться в Россию.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar