Сбежавший в Европу комик Романов заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, который сейчас живет в Европе, рассказал, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в прямом эфире, запись которого опубликована на YouTube.

«В Россию мне вообще, насколько я помню, закрыли въезд, так что не планирую [возвращаться]», — отметил комик.

По словам Романова, ему комфортно жить на Мадейре в Португалии — он назвал это место идеальным для себя. Однако артист допустил, что в старости может вернуться на Украину, в родную Одессу.

После начала специальной военной операции Россию покинули несколько известных комиков и телеведущих. Среди них — Данила Поперечный*, Идрак Мирзализаде, Александр Долгополов, Руслан Белый*. Многие из них продолжили выступать в Европе и Израиле, а часть артистов открыто заявили, что не планируют возвращаться в Россию.

